Experti tvrdia, že koronavírusom už môže byť nakazených až 75 800 ľudí

Londýn 31. januára (TASR) - Novým koronavírusom, ktorý sa šíri zo stredočínskeho mesta Wu-chan, by už mohlo byť nakazených až 75.800 ľudí. Tvrdia to experti z Hongkonskej univerzity, z ktorých štúdie zverejnenej v odbornom časopise The Lancet v piatok citovala agentúra DPA.



Modelový výskum, ktorý viedol Gabriel Leung zo zmienenej univerzity, tiež naznačuje, že desiatky prípadov infekcií sa mohli ďalej rozšíriť z iných čínskych miest, pričom ide o počet "dostatočný na spustenie lokálnej epidémie".



"Na základe našich odhadov dôrazne žiadame (kompetentné) orgány na celom svete, aby mali pripravené urgentne aplikovateľné pohotovostné plány a opatrenia na zmiernenie (nákazy)... obzvlášť v mestách s úzkymi väzbami na Wu-chan a ďalšie čínske veľkomestá," povedal Leung.



Autori štúdie tvrdia, že nedostatok podrobnejších informácií o potvrdených prípadoch nákazy vírusom znamená, že "skutočný rozsah epidémie ako aj jej pandemický potenciál ostáva nejasný".



Novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS a od vlaňajšieho decembra sa z Wu-chanu, sa vo svete nakazilo už takmer 10.000 ľudí. V samotnej Číne evidovali v piatok 9692 potvrdených prípadov nákazy a 213 úmrtí. Potvrdené prípady infikovaných okrem Číny hlásili z vyše 20 krajín sveta.