Experti upozorňujú na možnú ruskú ofenzívu na Charkovskú oblasť

Washington 6. januára (TASR) - Americkí vojenskí experti upozorňujú na možnú novú ofenzívu Ruska na severovýchode Ukrajiny, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.



"Ruské sily by v nadchádzajúcich týždňoch mohli posilniť svoje úsilie o dobytie Kupianska v Charkovskej oblasti," varovali analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) v najnovšej správe.



Ruské jednotky operujúce na spomínanom území sú podľa názoru amerických vojenských expertov menej využívané než ruskí vojaci útočiaci v ostatných oblastiach.



Generálny štáb ukrajinskej armády v sobotu ráno v pravidelnom vyhlásení o situácii na bojisku hlásil sedem odrazených útokov na obec Synkivka neďaleko Kupianska, píše DPA.



Práve Kupiansk sa považuje za strategicky významný železničný uzol. Mesto je riekou Oskil rozdelené na dve časti. Ukrajinci ovládajú pri Kupiansku už iba obmedzený pás územia východne od Oskilu.



Po tom, čo ukrajinská armáda v protiofenzíve na jeseň 2022 mohla sčasti postupovať dopredu až po susednú Luhanskú oblasť, v súčasnosti je opäť v defenzíve.



V poslednom období sa tiež značne vystupňovali ruské raketové a delostrelecké útoky na Charkovskú oblasť, ako i jej rovnomennú miliónovú metropolu Charkov.



V noci na sobotu počas raketového útoku na Kupjansk podarilo spod trosiek zachrániť 61-ročnú ženu a previezť ju do nemocnice, uviedol tamojší gubernátor Oleh Synehubov na platforme Telegram.



Britský denník The Telegraph pred niekoľkými dňami spojil stúpajúci počet leteckých útokov na Charkovskú oblasť s nadchádzajúcou ofenzívou. Už v priebehu víkendu môže dôjsť k eskalácii počtu raketových a delostreleckých útokov a od 15. januára by mohla začať pozemná ofenzíva Rusov na Charkovskú oblasť, predpovedal denník.



Vyvolalo to špekulácie, že šéf Kremľa Vladimir Putin by sa pred blížiacimi sa marcovými prezidentskými voľbami v Rusku mohol pokúsiť o dobytie miliónového Charkova. Mesto je od hraníc s Ruskom vzdialené len takmer 40 kilometrov.



Podľa údajov ukrajinskej armády však doposiaľ nedošlo k hromadeniu ruských vojakov v oblasti, píše DPA.