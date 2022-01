Experti varujú: ČR hrozia pre situáciu na Ukrajine kybernetické útoky

Praha 28. januára (TASR) - Český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) vydal v piatok upozornenie na zvýšené riziko kybernetických útokov voči Českej republike a miestnym subjektom. Ako dôvod uviedol predovšetkým súčasné napätie okolo Ukrajiny, informuje Český rozhlas.



"Upozorňujeme na existenciu zvýšeného rizika najmä kyberšpionážnych či ransomvérových útokov (útokov vydieračským softvérom) proti Českej republike a tuzemským subjektom v dôsledku súčasnej geopolitickej situácie vo východnej Európe, predovšetkým na Ukrajine," uviedol daný úrad na svojich webových stránkach.



Dodal, že medzi subjektmi, pri ktorých je vyššia pravdepodobnosť útokov, sú najmä strategické štátne inštitúcie, médiá a kľúčová informačná štruktúra. "Strategické inštitúcie štátu, obzvlášť tie, ktoré zodpovedajú za obranu krajiny a zahraničnú politiku, sú zraniteľné predovšetkým voči kyberšpionáži," uviedol NÚKIB.



V prípade médií je podľa úradu vyššia pravdepodobnosť DDoS útokov. Pri útoku DDoS (distributed denial-of-service) sa hackeri snažia zaplaviť sieť neobvykle vysokým objemom dátovej prevádzky s cieľom ochromiť ju, aby nezvládla rozsah požadovaných dát.



V dokumente, ktorý je súčasťou upozornenia, NÚKIB odporučil dávať si pozor na 19 techník útokov, pričom vymenoval 14 najčastejšie zneužívaných "zraniteľností". Podľa zmieneného úradu sa škodlivé aktivity v súvislosti so súčasným napätím vo východnej Európe stupňujú aj v kybernetickom priestore.



V prípade pretrvávajúcej eskalácie je pravdepodobné, že sa zvýši riziko kybernetických útokov proti ČR, uviedol NÚKIB.



Rusko vyslalo do blízkosti hraníc s Ukrajinou desaťtisíce vojakov. Kyjev, USA aj ďalšie západné krajiny sa obávajú, že Moskva pripravuje inváziu na Ukrajinu. Rusko však popiera, že by proti svojmu susedovi chystalo akýkoľvek útok.