Experti varujú, že jadrový reaktor v Severnej Kórei znovu funguje

Soul 26. novembra (TASR) - Severná Kórea pokračuje v prevádzke svojho sporného jadrového reaktora v komplexe Jongbjon a je možné, že tam produkuje plutónium potrebné na výrobu atómových bômb, varovali v piatok odborníci. Správu priniesla tlačová agentúra DPA.



Analytici pracujúci pre spravodajskú webovú stránku 38 North, ktorú riadi americká expertná skupina Stimsonovo centrum a ktorá sa špecializuje na Severnú Kóreu (KĽDR), uviedli, že satelitné zábery miesta s reaktorom priniesli v posledných týždňoch ďalšie dôkazy, že reaktor je znova v prevádzke.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni v auguste informovala, že sú náznaky, že Severná Kórea začiatkom júla 2021 reštartovala tento reaktor.



Hovorca juhokórejského ministerstva pre zjednotenie v piatok s poukázaním na správu webu 38 North povedal, že Južná Kórea spolu s USA bude pokračovať vo veľmi dôkladnom pozorovaní jadrovej aktivity v KĽDR. Ďalšie podrobnosti neposkytol.



Analytici tvrdia, že satelitné zábery zachytávajú paru unikajúcu z haly generátora reaktora a tiež vodu odvádzanú z reaktora potrubím do kanála vedúceho do neďalekej rieky Kurjong.



"Táto aktivita stojí za pozornosť, pretože obnovenie výroby plutónia môže byť využité na splnenie ambicióznych cieľov, teda na ďalší vývoj jadrových zbraní," povedal jeden z analytikov portálu 38 North.



Tieto ciele si Severná Kórea stanovila na ôsmom zjazde vládnucej Kórejskej strany práce v polovici tohto roka, dodal analytik.



Na Severnú Kóreu sú pre jej program na vývoj jadrových zbraní uvalené prísne medzinárodné sankcie. Interná správa OSN z februára uvádzala, že Severná Kórea pokračuje so svojím jadrovým programom napriek sankciám. Podľa odhadov Združenia na kontrolu zbraní z augusta 2020 má Severná Kórea už 30 až 40 jadrových hlavíc.