Experti WHO a EMA sa stretnú, aby posúdili vakcínu od AstraZenecy

Na archívnej snímke príprava dávky vakcíny AstraZeneca. Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 15. marca (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) v pondelok informovala, že pokračuje vo vyšetrovaní udalostí, ktoré majú údajnú spojitosť s tvorbou krvných zrazenín u ľudí, ktorí dostali vakcínu od spoločnosti AstraZeneca. Experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v utorok stretnú s predstaviteľmi EMA, aby prediskutovali ďalší vývoj situácie okolo tejto vakcíny, a EMA vo štvrtok uskutoční "" práve ohľadom vakcíny AstraZeneca.Tlačová agentúra AFP uviedla, že generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus potvrdil, že k stretnutiu v Amsterdame - s Bezpečnostným výborom agentúry EMA (PRAC) - dôjde po tom, ako sa viacero krajín rozhodlo pozastaviť očkovanie vakcínou od britsko-švédskej spoločnosti." uviedol Tedros počas pondelňajšej tlačovej konferencie.Agentúra EMA na svojej webovej stránke zdôraznila, že krajiny, ktoré pozastavili očkovanie vakcínou AstraZeneca, tak robia z preventívnych dôvodov. "" uvádza sa na stránke agentúry. Aj s odkazom na to, že EMA úzko spolupracuje s výrobcom vakcíny, s odborníkmi na krvné poruchy a s ďalšími zdravotnými úradmi vrátane britského regulátora MHRA, pretože Briti môžu poskytnúť cenné skúseností po zaočkovaní približne 11 miliónov osôb práve vakcínou od AstraZenecy.EMA pripomenula, že k udalostiam zahŕňajúcim vznik krvných zrazenín, pričom niektoré prípady vykazujú neobvyklé vlastnosti, ako je nízky počet krvných doštičiek, došlo len u malého počtu ľudí zaočkovaných vakcínou AstraZeneca. A dodala, že u tisícov ľudí v EÚ sa každý rok tvoria krvné zrazeniny, a to z rôznych dôvodov. "" uviedol hlavný európsky regulátor v oblasti liekov.EMA na svojej stránke uvádza, že aj naďalej zastáva názor, že výhody vakcíny AstraZeneca ako prevencie proti ochoreniu COVID-19, ako aj s ním spojeného rizika hospitalizácie a úmrtia, prevažujú nad rizikami vedľajších účinkov.