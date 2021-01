Experti WHO navštívili nemocnicu, kde liečili prvých covid pacientov

Členovia z tímu odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) odchádzajú z hotela po skončení dvojtýždňovej karantény v stredočínskom meste Wu-chan vo štvrtok 28. januára 2021. Foto: TASR/AP

Wu-chan 29. januára (TASR) - Odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v piatok navštívili nemocnicu v čínskom meste Wu-chan, ktorá bola podľa Pekingu pred vyše rokom jednou z prvých nemocníc, kde liečili pacientov s ochorením COVID-19. Informovala o tom agentúra AP.Členovia medzinárodnej skupiny expertov, ktorí majú zistiť pôvod koronavírusu, sa s čínskymi predstaviteľmi predtým prvýkrát osobne stretli v hoteli vo Wu-chane a podľa WHO následne absolvovali terénne návštevy v centre mesta.Po stretnutí v hoteli členovia tímu nastúpili do auta a o chvíľu neskôr vošli do brány jednej z miestnych nemocníc. Ide o zdravotné zariadenie v provincii Chu-pej, kde podľa čínskych úradov lekárka Čang Ťi-sien 27. decembra 2019 oznámila prvé prípadyWHO už skôr na Twitteri uviedla, že tím požiadal oa plánoval hovoriť s osobami, ktoré na nákazu včas reagovali, ako aj s niektorými prvými chorými pacientmi.Odborníci takisto plánujú navštíviť trh s morskými plodmi spojený s mnohými prvými prípadmi nákazy, Inštitút virológie vo Wu-chane a laboratóriá v zariadeniach, ako je wuchanské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb.Skupina expertov z WHO ukončila povinnú karanténu v hoteli vo Wu-chane vo štvrtok. Washington krátko predtým vyzval navyšetrovanie.Koronavírus prvýkrát zaznamenali koncom roka 2019 práve v stredočínskom Wu-chane, následne sa rozšíril do celého sveta, pričom za vyše rok sa ním nakazilo viac ako 101 miliónov ľudí a vyžiadal si aj viac ako dva milióny úmrtí.Časť vedcov sa domnieva, že koronavírus pochádza z netopierov a najprv sa šíril na trhovisku so živými zvieratami vo Wu-chane, kde sa ako potraviny predávajú aj divé zvieratá. Čína sa bráni, že Wu-chan bol síce miestom, kde zaznamenali prvé ohnisko nákazy, vírus však odtiaľ nemusí nevyhnutne aj pochádzať.