Experti WHO pricestovali do Číny, kde budú skúmať pôvod koronavírusu

Peking 14. januára (TASR) - Skupina desiatich vedcov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pricestovala vo štvrtok do Číny s cieľom skúmať pôvod koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý vyvolal celosvetovú pandémiu. Do krajiny prišli v deň, keď čínska Národná zdravotnícka komisia informovala, že v krajine po ôsmich mesiacoch zaznamenali prvé úmrtie súvisiace s chorobou COVID-19. Píše o tom agentúra AFP.



Predstavitelia WHO majú v krajine skúmať pôvod nového druhu koronavírusu, ktorý sa po prvý raz objavil koncom roka 2019 v stredočínskom meste Wu-chan. Ešte predtým však musia absolvovať 14-dňovú karanténu. Podľa pôvodného časového harmonogramu sa táto značne spolitizovaná misia mala začať ešte minulý týždeň.



Čo sa týka posledného úmrtia, zdravotníci potvrdili iba to, že obeť pochádzala z provincie Che-pej, kde vláda na začiatku januára sprísnila opatrenia týkajúce sa lockdownu po tom, čo tam došlo k prudkému nárastu prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Nové prípady nákazy vyvolávajú obavy v súvislosti s očakávaným húfnym cestovaním pred oslavami čínskeho lunárneho nového roka, pripadajúceho na 12. februára.



WHO oznámila ešte vlani v decembri, že v januári vycestuje do Číny medzinárodný tím expertov, aby pomohol pri vyšetrovaní možného pôvodu ochorenia COVID-19 u zvierat. V tíme týchto odborníkov majú byť epidemiológovia a veterinárni špecialisti.



Vedci pod vedením WHO by sa chceli vrátiť na trhovisko vo Wu-chane, kde vlani v decembri zaznamenali prvé prípady koronavírusu SARS-CoV-2.



Nový koronavírus sa postupne z Číny rozšíril do celého sveta. Nakazilo sa ním viac ako 92 miliónov ľudí a viac ako 1,9 milióna zomrelo v spojitosti s ochorením COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.