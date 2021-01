Experti WHO skúmajúci pôvod COVID-19 navštívili tržnice vo Wu-chane

Wu-chan 31. januára (TASR) - Odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí skúmajú pôvod nového druhu koronavírusu, navštívili v nedeľu dve trhoviská v stredočínskom meste Wu-chan, kde sa pred vyše rokom objavili jedny z prvých ohnísk nákazy. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Tím WHO si najskôr v sprievode veľkého počtu čínskych predstaviteľov prezrel veľkoobchodnú tržnicu Paj-ša-čou, jednu z najväčších vo Wu-chane, ktorá bola tamojším centrom distribúcie potravín počas vlaňajšieho 76-dňového uzavretia mesta.



Členovia misie následne dorazili na trh Chua-nan s morskými plodmi, ktorý je uzavretý od januára minulého roka. Novinárom vstup nepovolili a experti na ich otázky neodpovedali, aj keď jeden z nich reagoval zdvihnutým palcom na otázku, či sú spokojní s prístupom, aký im umožnili čínske úrady.



Medzinárodná skupina expertov - z oblastí veterinárstva, virológie, bezpečnosti potravín a epidemiológie - dosiaľ vo Wu-chane navštívila dve nemocnice, ktorá patrili k prvým, kde liečili pacientov s ochorením COVID-19. Na programe majú aj návštevy tamojšieho inštitútu virológie a laboratórií.



Dlho odkladaná misia WHO, zameraná na výskum pôvodu celosvetovej pandémie, sa stala spolitizovanou, keď sa Čína snaží vyhnúť pripisovaniu zodpovednosti za údajné chybné kroky v prvotnej reakcii na šírenie koronavírusu, konštatuje AP.



Koronavírus prvýkrát zaznamenali koncom roka 2019 práve v stredočínskom Wu-chane, následne sa rozšíril do celého sveta, pričom za vyše rok sa ním nakazilo viac ako 103 miliónov ľudí a vyžiadal si aj vyše 2,2 milióna úmrtí.



Časť vedcov sa domnieva, že koronavírus pochádza z netopierov a najprv sa šíril na trhovisku so živými zvieratami vo Wu-chane, kde sa ako potraviny predávajú aj divé zvieratá. Čína sa bráni, že Wu-chan bol síce miestom, kde zaznamenali prvé ohnisko nákazy, vírus však odtiaľ nemusí nevyhnutne aj pochádzať a mohol byť do krajiny zavlečený v dovážaných potravinách.