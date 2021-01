Experti WHO ukončili karanténu vo Wu-chane, začali vyšetrovanie

Peking 28. januára (TASR) - Skupina odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ukončila vo štvrtok dvojtýždňovú karanténu v čínskom meste Wu-chan a začala oneskorené, na celom svete pozorne sledované vyšetrovanie pôvodu koronavírusu. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Členovia medzinárodnej skupiny expertov, všetci s rúškom na tvári, nastúpili do autobusu, ktorý ich odviezol od hotela, kde trávili povinnú karanténu. Uviedli to reportéri AFP nachádzajúci sa priamo na mieste.



Odborníci majú "prísť na koreň" tomu, ako sa koronavírus objavil a rozšíril po celom svete.



Koronavírus prvýkrát zaznamenali koncom roka 2019 práve v stredočínskom Wu-chane, následne sa rozšíril do celého sveta, pričom za vyše rok sa ním nakazilo viac ako 100 miliónov ľudí a vyžiadal si aj viac ako dva milióny úmrtí.



Vedci sa zhodujú v tom, že nový koronavírus má živočíšny pôvod, pričom osobitnú pozornosť venujú wuchanskému trhu s morskými plodmi, na ktorom sa predávali živé zvieratá. Čína sa bráni, že Wu-chan bol síce miestom, kde zaznamenali prvé ohnisko nákazy, vírus však odtiaľ nemusí nevyhnutne aj pochádzať.



Čínska vláda i štátne médiá sa dokonca pokúšali šíriť konšpiračné teórie o údajnom prepojení koronavírusu s laboratóriom v americkom štáte Maryland.