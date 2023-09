Experti: Vypúšťanie vody z Fukušimy do mora je bezpečné

Fukušima/Praha/Portsmouth 22. septembra (TASR) - Voda vypúšťaná z japonskej jadrovej elektrárne Fukušima do Tichého oceánu neohrozuje zdravie ľudí ani životné prostredie, povedala pre TASR odborníčka z Fakulty jadrového a fyzikálneho inžinierstva Českého vysokého učenia technického (ČVUT) v Prahe Lenka Frýbortová a tiež profesor environmentálnych vied z Univerzity v Portsmouthe v Británii Jim Smith.



Dávky žiarenia z tejto vody sú podľa profesora Smitha viac než tisíckrát nižšie ako tie, ktoré ľudia bežne prijímajú z okolitého prostredia. Dodáva, že voda z oblasti Fukušimy neohrozuje ani morský život. Odborníci podľa neho skúmali v Černobyle radiáciou viac kontaminované jazerá vrátane vodnej nádrže určenej na ochladzovanie reaktorov a zistili, že dopady žiarenia na vodné organizmy boli zanedbateľné. "Populácie rýb a vodného hmyzu sú rovnako rozmanité a hojné ako v nekontaminovaných jazerách," uviedol.



Voda vypúšťaná z elektrárne obsahuje rádionuklid trícium, ktorý sa z vody nedá odstrániť. Podľa Frýbortovej neexistuje iná možnosť, než vodu skladovať alebo kontrolovane vypúšťať. Pri skladovaní takéhoto množstva vody sa však zvyšuje riziko poškodenia niektorej z nádrží. "Vtedy by došlo k nekontrolovanému úniku kontaminovanej vody do životného prostredia," zdôraznila.



Vypúšťanie vody s tríciom je podľa vyjadrení odborníčky štandardným postupom vo všetkých jadrových elektrárňach. Diskusia je pri Fukušime výraznejšia, pretože ide o elektráreň, ktorá je po havárii a je tam nahromadené množstvo vody. "Dá sa povedať, že rovnaké množstvo trícia by v oceáne skončilo, aj keby nedošlo k havárii," poznamenala.



Ak by v niektorom kontrolnom bode namerali vo vode vyššiu koncentráciu trícia, než je povolená hodnota, nemusí to podľa odborníčky znamenať pre obyvateľstvo žiadne následky. Účinky trícia na ľudský organizmus sú podľa nej dobre známe, nehrozí preto podcenenie možných vplyvov. "Omnoho významnejšie by boli spoločenské a politické dôsledky, teda pochybnosti o kompetencii Japonska a medzinárodných organizácií zvládať riešenie havárie," dodala.



Vypúšťanie 1,34 milióna ton upravenej rádioaktívnej vody z jadrovej elektrárne Fukušima do Tichého oceánu sa začalo v auguste, viac ako 12 rokov po jadrovej havárii. Prvá fáza vypúšťania sa skončila 11. septembra. Zámer schválila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Napriek tomu tento proces vyvoláva kritiku – Čína a Južná Kórea zakázali dovoz morských plodov z oblasti, pretože sa obávajú možných dôsledkov na zdravie obyvateľov.