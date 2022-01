Celosvetoví experti vyzvali YouTube na boj proti dezinformáciám

Paríž 12. januára (TASR) - Viac ako 80 organizácií na overovanie faktov (tzv. fact-checking) v stredu vyzvalo platformu na zdieľanie videí YouTube, aby lepšie bojovala proti dezinformáciám a pomohla pri odhaľovaní nepravdivých vyhlásení. Informovala o tom agentúra AFP.



"Každý deň vidíme, že YouTube je jedným z hlavných kanálov, cez ktoré sú šírené dezinformácie a mylné informácie na internete po celom svete," uviedli overovatelia faktov naprieč svetom, od PolitiFact a The Washington Post v Spojených štátoch až po Africa Check so sídlom v Keni.



Videá obsahujúce nepravdivé informácie zostali "mimo dohľadu firemnej politiky YouTube, najmä v neanglicky hovoriacich krajinách", uviedli organizácie v otvorenom liste šéfke Youtube Susan Wojcickej.



"Žiadame vás, aby ste podnikli účinné kroky proti dezinformáciám a mylným informáciám... a konali tak so svetovými nezávislými, nestrannými organizáciami na overovanie faktov," dodali s tým, že zverejňovanie overených informácií je efektívnejšie ako odstraňovanie obsahu.



Fact-checkingové organizácie takisto vyzvali platformu, aby zaistila, že jej algoritmus odporúčania aktívne nepropaguje dezinformácie svojich používateľov.



Hovorkyňa YouTube Elena Hernándezová obhajovala platformu slovami, že overovanie faktov je "zásadným nástrojom", ale len "jedným dielom oveľa väčšej skladačky v rámci riešenia šírenia dezinformácií".