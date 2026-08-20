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Experti z Poľska a USA zistili, ako zastaviť programovanú bunkovú smrť
Pyroptóza je prirodzený obranný mechanizmus organizmu, pri ktorom sa v bunkovej membráne vytvárajú póry a bunka sa následne zväčší a rozpadne.
Autor TASR
Varšava 20. augusta (TASR) - Vedci z Vratislavskej technickej univerzity a americkej biotechnologickej spoločnosti Genentech vyvinuli experimentálne zlúčeniny, ktoré dokážu zastaviť rozpad bunky aj po začiatku pyroptózy, teda formy programovanej bunkovej smrti. Výsledky ich výskumu zverejnil aj vedecký časopis Nature. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa článku portálu Nauka v Polsce.
Pyroptóza je prirodzený obranný mechanizmus organizmu, pri ktorom sa v bunkovej membráne vytvárajú póry a bunka sa následne zväčší a rozpadne. Hoci tento proces pomáha bojovať proti infekciám, jeho nadmerná aktivácia môže zosilňovať zápal a poškodzovať tkanivá. Doterajšie inhibítory prenikali aj do zdravých buniek, čo obmedzovalo ich bezpečnosť a účinnosť.
Výskumníci teraz navrhli zlúčeniny, ktoré do zdravých buniek prenikajú len minimálne a do buniek sa dostanú až po vytvorení prvých pórov v membráne počas pyroptózy. Inhibítor potom zastaví vznik ďalších pórov a umožní prirodzeným opravným mechanizmom obnoviť poškodenú membránu. V laboratórnych podmienkach si časť takto zachránených buniek zachovala schopnosť rásť ďalších 12 dní.
Vedci zdôraznili, že vyvinuté zlúčeniny sú zatiaľ len výskumnými látkami a nejde o hotový liek. „Ukázali sme existenciu krátkeho terapeutického okna, v ktorom zastavenie aktivity kaspáz (enzýmov, ktoré majú úlohu pri bunkovej smrti) preruší tento proces a umožní bunkám znovu získať schopnosť ďalšieho rastu a delenia,“ uviedla výskumníčka Katarzyna Groborz. Podľa výskumníkov by objav mohol v budúcnosti prispieť k vývoju presnejších terapií napríklad pri sepse či ochorení COVID-19.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Pyroptóza je prirodzený obranný mechanizmus organizmu, pri ktorom sa v bunkovej membráne vytvárajú póry a bunka sa následne zväčší a rozpadne. Hoci tento proces pomáha bojovať proti infekciám, jeho nadmerná aktivácia môže zosilňovať zápal a poškodzovať tkanivá. Doterajšie inhibítory prenikali aj do zdravých buniek, čo obmedzovalo ich bezpečnosť a účinnosť.
Výskumníci teraz navrhli zlúčeniny, ktoré do zdravých buniek prenikajú len minimálne a do buniek sa dostanú až po vytvorení prvých pórov v membráne počas pyroptózy. Inhibítor potom zastaví vznik ďalších pórov a umožní prirodzeným opravným mechanizmom obnoviť poškodenú membránu. V laboratórnych podmienkach si časť takto zachránených buniek zachovala schopnosť rásť ďalších 12 dní.
Vedci zdôraznili, že vyvinuté zlúčeniny sú zatiaľ len výskumnými látkami a nejde o hotový liek. „Ukázali sme existenciu krátkeho terapeutického okna, v ktorom zastavenie aktivity kaspáz (enzýmov, ktoré majú úlohu pri bunkovej smrti) preruší tento proces a umožní bunkám znovu získať schopnosť ďalšieho rastu a delenia,“ uviedla výskumníčka Katarzyna Groborz. Podľa výskumníkov by objav mohol v budúcnosti prispieť k vývoju presnejších terapií napríklad pri sepse či ochorení COVID-19.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)