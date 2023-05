Experti začali analyzovať zákon o vyšetrovaní ruského vplyvu v Poľsku

Varšava 27. mája (TASR) - Experti z kancelárie poľského prezidenta Andrzeja Dudu začali analyzovať sporný zákon, ktorým sa zriadi štátna komisia na vyšetrovanie ruského vplyvu na vnútornú bezpečnosť Poľska v rokoch 2007-22. Duda má na posúdenie zákona 21 dní. Bez jeho súhlasu zákon nemôže nadobudnúť účinnosť, informovala v sobotu agentúra AP.



Zákon predložila vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS). Poľské médiá pripomenuli, že návrh zákona schválil poľský Sejm v polovici apríla. Senát však začiatkom mája prijal uznesenie o zamietnutí návrhu zákona. Dolná komora, Sejm, však v piatok Senát prehlasovala, preto zákon putoval na podpis k hlave štátu.



Kritici zákona uvádzajú, že je zameraný proti opozícii a môže ovplyvniť výsledok jesenných parlamentných volieb, v ktorých sa PiS uchádza o tretie funkčné obdobie na čele vlády. Mnohí nezávislí experti tvrdia, že zákon porušuje ústavu.



Dudov poradca Lukasz Rzepecki podľa AP uviedol, že zákon sa v prezidentskej kancelárii bude veľmi pozorne analyzovať nielen z právneho hľadiska, ale aj vo vzťahu k súčasnej politickej situácii, čím mal zrejme na mysli vojnu, ktorú voči Ukrajine rozpútalo Rusko - považované v regióne východnej Európy za bezpečnostnú hrozbu.



Duda môže zákon buď podpísať, vetovať, alebo ho poslať ústavnému súdu, aby preskúmal, či je v súlade s ústavou.



Duda vyhral prezidentské voľby v roku 2015 ako kandidát PiS a počas celého svojho prvého päťročného funkčného obdobia boli jeho rozhodnutia v súlade s politikou vládnucej strany.



V poslednom čase však spochybnil niektoré právne predpisy navrhované stranou PiS a niektoré návrhy zákonov nasmeroval na ústavný súd alebo ich vetoval, ako v prípade zákona o vlastníctve médií z roku 2021.



AP o zákone uviedla, že sa ním zriadi "Štátna komisia pre štúdium ruských vplyvov na vnútornú bezpečnosť Poľskej republiky v rokoch 2007-22".



Podľa návrhu zákona budú členovia komisie vykonávať vyšetrovanie s cieľom objasniť prípady verejných činiteľov, ktorí podľahnutím ruskému vplyvu konali na úkor záujmov Poľskej republiky.



Tzv. verifikačná komisia má okrem iného analyzovať aktivity úradov; sprístupňovanie informácií tretím osobám; ovplyvňovanie obsahu správnych rozhodnutí či uzatváranie zmlúv alebo nakladanie s verejnými prostriedkami alebo spoločnosťou.



Politicky nominovaní členovia komisie budú v prípadoch, ktorými sa budú zaoberať, v úlohe žalobcov i sudcov. Za svoje rozhodnutie sa nebudú musieť zodpovedať.



Zákon predpokladá, že táto komisia by vo svojej činnosti pokračovala aj v prípade, že by na jeseň došlo v Poľsku k zmene moci.



Opozícia už medzičasom oznámila, že jej poslanci do výboru nevstúpia.



Kritici tvrdia, že návrh na zriadenie vyšetrovacej komisie je jasným príkladom toho, ako PiS zneužíva zákon na naplnenie vlastných cieľov, a to od svojho nástupu k moci v roku 2015.



Návrh zákona nazvaného "Lex Tusk" - podľa lídra poľskej opozície Donalda Tuska - sa v Poľsku považuje za pokus o vytvorenie mocného a protiústavného nástroja, ktorý by PiS pomohol naďalej disponovať mocou, aj keby vo voľbách na jeseň tohto roku stratila kontrolu nad parlamentom, dodala AFP.