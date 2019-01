Experti zaznamenali najnižší počet obetí teroristických útokov

Podľa vedúceho analytika z IHS Markit Matthewa Henmana zaznamenali v priebehu roka 2018 vo svete celkovo 15.321 útokov, v dôsledku ktorých prišlo o život dovedna 13.483 civilistov.

Londýn 23. januára (TASR) - V dôsledku veľkých strát na životoch v radoch džihádistov a militantných skupín v Sýrii a Iraku došlo vlani vo svete k 33-percentnému poklesu počtu teroristických útokov, pričom počet obetí útokov klesol na desaťročné minimum. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v stredu zverejnila analytická spoločnosť IHS Markit sídliaca v Londýne.



Experti vo svojej štúdii podľa agentúry AFP spresnili, že útlm teroristických útokov viedol k poklesu počtu civilných obetí o viac ako štvrtinu.



Podľa vedúceho analytika z IHS Markit Matthewa Henmana zaznamenali v priebehu roka 2018 vo svete celkovo 15.321 útokov zo strany ozbrojených skupín, v dôsledku ktorých prišlo o život dovedna 13.483 civilistov.



Počet obetí teroristických útokov za uplynulý rok je vôbec najnižší od roku 2009, odkedy začali analytici zhromažďovať "komplexné dáta z udalostí".



Hoci bola extrémistická organizácia Islamský štát (IS) považovaná za najnebezpečnejšiu, podľa expertov sa útoky militantov z IS zredukovali takmer o tri štvrtiny.



Za hlavný dôvod zníženia počtu útokov v Sýrii považuje Henman skutočnosť, že IS stratil v krajine územia. "Ďalším dôležitým faktorom poklesu násilia bol nárast vládnej kontroly nad sýrskym územím," dodal expert.



Straty v Iraku tiež "viditeľne znížili schopnosť skupiny pôsobiť teritoriálne a namiesto toho prešli na povstalecké operácie nižšej intenzity".



V súčasnosti je za najnebezpečnejšiu krajinu považovaný Afganistan, kde útoky vzrástli o takmer tretinu.



Ukrajina tiež zaznamenala 18,4-percentný nárast útokov na východe krajiny. Podľa analytikov je to možné pripísať narastajúcej operačnej aktivite dvoch proruských separatistických militantných skupín pôsobiacich v Donbase.