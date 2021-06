Experti: Zostrelenie ukrajinského lietadla bolo dôsledkom nedbalosti

Montreal 25. júna (TASR) - Pád ukrajinského civilného lietadla, ktoré bolo vlani zostrelené neďaleko Teheránu, spôsobila nedbalosť, nekompetentnosť a neúcta k ľudskému životu zo strany iránskych úradov. Dospeli k tomu kanadskí experti, ktorí nešťastie z 8. januára 2020 vyšetrovali. Podľa nich však nič nenasvedčuje tomu, že by zostrelenie lietadla bolo zámerné, uvádza sa v záverečnej správe zverejnenej vo štvrtok, informovala agentúra AFP.



Ukrajinské civilné lietadlo krátko po štarte z medzinárodného letiska v Teheráne zasiahla raketa zem-vzduch. Irán spočiatku vinu prisudzoval technickej chybe, avšak s pribúdajúcimi dôkazmi priznal, že lietadlo omylom zostrelili jeho revolučné gardy.



Pád Boeingu 737-800 spoločnosti Ukrainian International Airlines (UIA) na linke PS752 z Teheránu do Kyjeva neprežil nikto zo 176 ľudí na palube, ktorí pochádzali z Iránu, Ukrajiny a ďalších krajín sveta. Medzi obeťami bolo aj 55 kanadských občanov a 30 osôb s trvalým pobytom v Kanade.



Kanadskí súdni vyšetrovatelia z tohto dôvodu okolnosti havárie dôkladne preskúmali a "nenašli dôkazy o tom, že by zostrelenie letu PS752 bolo vopred plánované". To však podľa nich nezmenšuje zodpovednosť Iránu za celú tragédiu a jej obete.



"(Irán) nesie úplnú zodpovednosť za udalosť, ktorú spôsobila kombinácia nekompetentnosti, nedostatočného vyvodzovania zodpovednosti, totálneho zlyhania veliaceho a kontrolného systému, totálneho zlyhania systému náležitého vyhodnotenia rizík," uviedol s odvolaním sa na zistenia vyšetrovateľov šéf kanadskej diplomacie Marc Garneau.



Iránske úrady nielenže napriek vtedajšej napätej situácii neuzavreli vzdušný priestor krajiny ani neinformovali posádku lietadla, že v blízkosti teheránskeho letiska sú rozmiestnené raketové batérie. K tragédii došlo krátko po iránskom útoku na americkú vojenskú základňu v Iraku, ktorý bol odvetou za zabitie vysoko postaveného iránskeho generála.



"Irán nesie zodpovednosť za smrť 176 nevinných ľudí," konštatoval Garneau na štvrtkovom brífingu. Teherán sa pritom snažil dôkazy poukazujúce na jeho zlyhanie utajovať, prekrúcať a ničiť, keď napríklad nechal miesto pádu lietadla zrovnať so zemou buldozérmi, dodal.



Irán v marci zverejnil vlastnú správu o okolnostiach tragédie. V nej sa celá udalosť opisuje ako dôsledok izolovanej chyby operátora iránskej protivzdušnej obrany, ktorý mylne identifikoval ukrajinské lietadlo ako nepriateľský cieľ. Iránske ozbrojené sily ako celok podľa nej za haváriu vinu nenesú.



Ukrajina iránsku správu odsúdila ako "cynický pokus o zakrytie skutočných príčin" tragédie, zatiaľ čo Kanada ju kritizovala ako neúplnú a nepodloženú dostatočnými dôkazmi.