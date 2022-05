Experti:Svet nie je lepšie pripravený na pandémie než bol pred covidom

Londýn 18. mája (TASR) - Svet nie je o nič lepšie pripravený na novú pandemickú hrozbu než v roku 2019, keď sa objavil nový druh koronavírusu, dokonca môže byť v skutočnosti ešte v horšej pozícii. Vyplýva to zo správy Nezávislého panelu pre pripravenosť a reakciu na pandémiu. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá o tom informovala v stredu.



Nedostatočný pokrok v reformách, ako je aj financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), znamená, že svet je zraniteľnejší než kedykoľvek predtým, uvádza sa v správe.



Autori správy na čele s bývalou novozélandskou premiérkou Helen Clarkovou a bývalou prezidentkou Libérie Ellen Johnsonovou Sirleafovou síce zaznamenali určitý pokrok, avšak podľa nich nie je dostatočne rýchly na to, aby "túto pandémiu (ochorenia COVID-19) v blízkej dobe ukončil alebo aby zabránil ďalšej".



"Práve teraz máme rovnaké nástroje a rovnaký systém, aký existoval v decembri 2019 v súvislosti s reakciou na hrozbu pandémie. A tieto nástroje jednoducho neboli dosť dobré," povedala Clarková.



"Ak by tento rok, budúci alebo ten nasledujúci rok nastala nová hrozba pandémie, budeme do značnej miery na tom rovnako... možno ešte horšie, vzhľadom na momentálne obmedzený fiškálny priestor mnohých, ak nie väčšiny krajín," dodala.



Panel expertov vo svojej správe zároveň vyzval na zasadnutie na vysokej úrovni Valného zhromaždenia OSN a nezávislej rady pre zdravotné hrozby pod vedením hláv štátov s cieľom podnietiť určité kroky.



Správa orgánu zriadeného WHO prichádza pred budúcotýždňovým Svetovým zdravotníckym zhromaždením (WHA) v Ženeve, kde by malo 194 členských štátov rozhodovať o kľúčových reformách pri príprave na budúce pandémie.