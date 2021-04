Expertíza potvrdila pravosť vajec z výstavy v petrohradskej Ermitáži

Moskva 3. apríla (TASR) - Umeleckohistorické múzeum Ermitáž v Petrohrade prezentovalo výsledky expertízy vajec z výstavy Fabergé - klenotník cárskeho dvora, ktorú dalo urobiť po upozorneniach, že sú medzi nimi falzifikáty. Ako v sobotu informoval spravodajský portál Meduza.io, všetky exponáty výstavy sú originály.



Vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Ermitáže sa píše, že štúdium vystavených predmetov "odhalilo (ich) bohatú históriu, mnohé zásahy reštaurátorov i laikov, opravy, zmeny i doplnky", ktoré poukázali na rozdiel medzi múzejným a komerčným reštaurovaním.



Ermitáž vo svojom vyhlásení špecifikuje, že na exponáte imperátorské veľkonočné vajce s prekvapením v podobe kuriatka, o ktorého pravosti odborníci pochybovali, sa našli "hrubé pásy lepidla, ktoré naznačujú neobratné reštaurovanie, pričom ide o zásah vykonaný v rokoch 1895-97, a nie v 21. storočí, ako sa kritici domnievali".



Expertízou sa tiež zistilo, že vajce Fabergé vytvorené k výročiu svadby cárskeho páru bolo skutočne vyrobené v roku 1904, čo plne potvrdzujú aj archívne dokumenty.



Na nezrovnalosti upozornil v polovici januára renomovaný obchodník s umením Andrej Ružnikov. Vo svojom otvorenom liste argumentoval predovšetkým tým, že všetky vajcia z dielne Fabergé boli vyrobené v jedinom exemplári. Na výstave v Petrohrade boli však údajne aj vajcia vystavované v iných ruských múzeách.



Pochybnosť o pravosti vystavených vajec Fabergé vyslovili aj ďalší historici umenia.



Ako svojho času zistila ruská redakcia BBC, exponáty, ktorých autenticitu spochybnili odborníci, patria do dvoch súkromných zbierok. Jedna z nich je spájaná s podnikateľom Konstantinom Gološčapovom, ktorého médiá označili za blízkeho priateľa a maséra ruského prezidenta Vladimira Putina.



Fabergého vajcia sú zlaté klenoty v tvare veľkonočného vajca, ktoré v Petrohrade vo svojej dielni v rokoch 1885-1917 vytváral ruský zlatník a klenotník Carl Fabergé, pôvodom z rodiny hugenotských utečencov z Nemecka, so svojimi spolupracovníkmi - zlatníkmi a glyptikmi (rezcami a rytcami do drahých kameňov či skla).



Vajce Fabergé je synonymom remeselnej zručnosti, ale aj krásy a bohatstva klenotov ruského cárskeho dvora a predrevolučného Ruska. Vo všeobecnosti sa tento termín používa aj pre druh klenotov v tvare vajca s prekvapením vo vnútri.



Odhaduje sa, že vo Fabergého dielni bolo vyrobených asi 70 takýchto klenotov, pričom 52 z nich na objednávku cárskej rodiny. Ďalšie boli určené pre Fabergého stálych alebo prominentných zákazníkov.



Krátko po ukončení výroby vo Fabergého dielni - v 20. rokoch 20. storočia - sa objavili falzifikáty vajec i ich miniatúrne napodobneniny. Neprehľadnosti situácie nahrávali i Fabergého synovia, ktorí sa pokúšali uspokojiť pretrvávajúci záujem na trhu.



Druhá veľká vlna falšovania vajec Fabergé - i s perfektným puncovaním - nastala začiatkom 21. storočia, keď sa v klenotníctve začalo využívať 3D skenovanie.