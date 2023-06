Expertka: Mučenie Ukrajincov ruskými silami môže byť podporené štátom

Ženeva 15. júna (TASR) - Špecialistka Organizácie Spojených národov (OSN) pre týranie Alice Jill Edwardsová vo štvrtok vyjadrila znepokojenie nad mučením, ktorého sa na Ukrajine dopúšťajú ruské jednotky. Podľa nej to poukazuje na "týranie podporované štátnou mocou". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Edwardsová uviedla, že medzi obeťami ruského týrania je nielen ukrajinské civilné obyvateľstvo, ale aj vojnoví zajatci. Citovala správy a svedectvá, podľa ktorých sa vojaci mučením snažili získať tajné informácie, prinútiť ľudí k priznaniu či potrestať bývalých členov či podporovateľov ukrajinských ozbrojených síl.



"Medzi mučiace praktiky údajne patrili okrem iného aj elektrické šoky, bitka, nasadenie kapucne na hlavu či predstierané popravy," vymenovala Edwardsová. Dodala, že ak sa tieto podozrenia potvrdia, mohlo by ísť aj o "štátom podporované mučenie".



Edwardsová vyhlásila, že mučenie nechalo na ľuďoch následky v podobe zdravotných komplikácií. Mnohí z nich trpeli halucináciami, mali poškodené vnútorné orgány či zlomeniny a praskliny na kostiach.



Špecialistka OSN dodala, že v tejto súvislosti už kontaktovala aj Moskvu. Vo svojej správe uviedla, že konzistentnosť a metódy mučenia naznačujú, že "koordinácia, plánovanie, organizácia a priame schvaľovanie takýchto činov boli povolené alebo prinajmenšom tolerované nadriadenými orgánmi".



Agentúra AFP pripomína, že Edwardsová a ďalší ľudia sú expertmi, ktorých ustanovila Rada OSN pre ľudské práva, nevyjadrujú sa však v mene samotnej OSN.



"Mučenie je vojnovým zločinom a systematické či rozšírené týranie by mohlo byť klasifikované ako zločin proti ľudskosti," doplnila Edwardsová, podľa ktorej by takéto činy neospravedlnil ani "príkaz zhora či dodržiavanie nariadení". Vyzvala tiež na ľudské zaobchádzanie s vojnovými zajatcami.