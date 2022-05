Expertka o Ukrajine: Sú indície, že dochádza k vojnovým zločinom

Na snímke z 27. apríla 2022 zranený muž sedí na lavičke a čaká na záchranárov po ruskom bombardovaní v meste Charkov. Foto: TASR/AP

Praha/Bratislava 6. mája (TASR) – Existujú jasné indície, že na Ukrajine dochádza k vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti. Zároveň zatiaľ prevažuje názor, že v tomto konflikte nedochádza k páchaniu zločinu genocídy, pretože tu chýba snaha určitú skupinu fyzicky vyhladiť. Pre TASR to uviedla odborníčka na medzinárodné právo z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe Veronika Bílková.Expertka však nevylučuje, že by sa indície nasvedčujúce páchaniu zločinu genocídy ešte objaviť mohli. Ako uviedla, zločin genocídy podľa medzinárodného práva spočívavysvetľuje Bílková.Na otázku TASR, čo si myslí o prijatí rezolúcií o tom, že činy, ktoré na Ukrajine páchajú ruskí vojaci, možno označiť za genocídu, odpovedala, že ich chápe ako politické vyhlásenia, ktorým určitý štát či orgán štátu dáva najavo, že zločiny páchané na Ukrajine ruskou armádou považuje za mimoriadne závažné. Takéto hodnotenie je podľa nej úplne namieste; či je však potrebné alebo vhodné používať pri tom výraz, ktorý má jasné a dosť úzke právne vymedzenie, je vec iná.Oproti tomu podľa nejV tejto súvislosti Bílková poukázala na skutočnosť, že aj Medzinárodný trestný súd (ICC) v holandskom Haagu sa vo svojom vyšetrovaní doteraz obmedzuje len na vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.Zároveň pripomenula, že hoci Rusko a Ukrajina nie sú zmluvnou stranou Rímskeho štatútu, ktorým sa ustanovil ICC, Ukrajina už v rokoch 2014–2015 dala tomuto orgánu súhlas na stíhanie zločinov spáchaných na svojom území po 21. novembri 2013.uviedla.Podľa odborníčky. Práve stíhanie tohto zločinu by mohlo byť náplňou práce osobitného tribunálu pre Ukrajinu, o ktorého zriadení sa už niekoľko týždňov diskutuje. Ako pripomenula, nedávno tento plán podporilo aj Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE).skonštatovala Bílková.Zároveň upozornila, že zhromažďovanie dôkazov pri zločinoch podľa medzinárodného práva je vždy zložité a časovo aj inak náročné. Tieto zločiny totiž mávajú masový charakter, zahŕňajú veľký počet obetí i páchateľov a často k nim dochádza v neštandardnej situácii.uviedla ďalej Bílková.Ukrajina sa tiež podľa nej teší rozsiahlej medzinárodnej pomoci a pôsobia tu experti z iných krajín. Dôkazný materiál zbierajú aj mimovládne organizácie a iné združenia, ako sú Bellingcat, Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) či koalícia 16 ukrajinských mimovládnych organizácií nazvaná(Koalicija "Ukrajina. Piata ranku").dodala česká expertka.