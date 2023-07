Expertka OSN na ľudské práva: Situácia v Bielorusku je katastrofálna

Ženeva 5. júla (TASR) - Situácia s dodržiavaním ľudských práv v Bielorusku je katastrofálna a stále sa zhoršuje, uviedla osobitná spravodajkyňa OSN Anais Marinová. TASR o tom informuje v stredu na základe správy agentúry AFP.



Režim bieloruského lídra Alexandra Lukašenka zámerne zbavuje občiansku spoločnosť aj posledných kritických hlasov, povedala Marinová na utorkovom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve.



"Situácia zostáva katastrofálna. Nanešťastie sa stále zhoršuje," zhodnotila situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku.



Lukašenkova vláda podľa nej sprísnila už aj tak reštriktívne zákony obmedzujúce občianske slobody. To viedlo k nárastu politicky motivovaných trestných stíhaní a rozsudkov. K zhoršovaniu situácie a šíreniu strachu podľa nej prispieva aj beztrestnosť pre predstaviteľov režimu pošliapavajúcich práva občanov.



Francúzska politologička Marinová už pred dvoma rokmi - počas potláčania protestov proti spornému Lukašenkovmu znovuzvoleniu - upozornila Radu pre ľudské práva na to, že režim v Minsku zaznamenal "obrat smerom k totalite", ktorý sa prejavil v "ľahostajnosti voči ľudskému životu a dôstojnosti".



Spravodajkyňa vo výročnej správe napísala, že v Bielorusku zadržiavajú pre politicky motivované obvinenia viac než 1500 ľudí. Denne k nim pribudne v priemere 17 prípadov svojvoľného zatknutia občanov. Osoby odsúdené za politické delikty majú podľa nej vo väzení sprísnené podmienky.



Represie úradov podľa Marinovej vyhnali do exilu už státisíce Bielorusov. Zrušených bolo vyše 1600 organizácií vrátane nezávislých odborových zväzov. Nezávislé médiá boli označené za extrémistické organizácie a systematickým útokom je vystavená aj akademická sloboda. Ideologická kontrola a hrozby sa podľa nej uplatňujú aj na základných a stredných školách.



K zhoršovaniu situácie prispieva aj zatýkanie osôb, ktoré sa kriticky vyjadrujú k ruskej vojenskej agresii voči susednej Ukrajine. Niektorí z týchto ľudí čelia obvineniam z plánovania teroristických útokov, za ktoré by im mohol hroziť až trest smrti, upozornila spravodajkyňa OSN.



Bielorusku bol ponúknutý priestor, aby mohlo na Marinovej vyjadrenia zareagovať. Bieloruský zástupca však nebol na utorkovom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva prítomný, uvádza AFP.