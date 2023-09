Expertka OSN: Stav ľudských práv v Rusku sa od invázie značne zhoršil

Ženeva 18. septembra (TASR) - Situácia v oblasti ľudských práv v Rusku sa od vlaňajšej totálnej ruskej invázie na Ukrajinu výrazne zhoršila. Vo svojej prvej správe o dodržiavaní ľudských práv v Ruskej federácii to uviedla osobitná spravodajkyňa Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) Marijana Kacarovová.



Správa uvádza, že "situácia neustále upadala už počas posledných dvoch desaťročí, čiastočne dedičstvom dvoch vojen v Čečensku, ktoré sa skončili v roku 2009".



Kacarovová opísala, ako ruské úrady "vážne obmedzili slobody prejavu, slobody združovania a pokojného zhromažďovania" a tiež "zásadným spôsobom podkopali nezávislosť súdnictva a záruky spravodlivého procesu".



Poukázala aj na množstvo administratívnych sankcií "svojvoľne uplatňovaných proti odporcom" režimu. Tiež došlo podľa nej k zvýšeniu prísnosti nedávnych trestných rozsudkov, ako aj počtu osôb odsúdených na základe politicky motivovaných obvinení.



Osobitná spravodajkyňa zdokumentovala, ako sa obmedzenia z posledného obdobia využívajú na "umlčanie občianskej spoločnosti". Často násilné vynucovanie zákonov a nariadení malo podľa nej za následok systematické potláčanie organizácii občianskej spoločnosti.



"Viedlo to k hromadnému svojvoľnému zatýkaniu, zadržiavaniu a prenasledovaniu obhajcov ľudských práv, pokojných protivojnových aktivistov, novinárov, kultúrnych osobností, menšín a každého, kto vystupuje proti vojne Ruskej federácie na Ukrajine," napísala v správe.



Odborníčka tiež vo svojej správe opísala, ako ženy, najmä tie, ktoré pracujú ako obhajkyne práv, aktivistky alebo novinárky, "zažili špecifické rodovo podmienené násilie, ponižovanie a zastrašovanie". Zdôraznila, že "prostredie beztrestnosti, nepredvídateľnosť zmien zákonov a ich nejednoznačnosť" prinútili mnohých Rusov odísť do exilu.



Kacarovová sa stala vôbec prvou osobitnou spravodajkyňou Rady OSN pre ľudské práva pre situáciu v oblasti ľudských práv v Ruskej federácii vlani v apríli. Správu predloží na pôde tohto orgánu OSN v Ženeve vo štvrtok.