Expertka WHO: Variant delta sa stáva najrozšírenejším na svete

Na archívnej snímke z 24. februára 2020 laborant pipetuje modrú tekutinu v laboratóriu nemeckej farmaceutickej spoločnosti CureVac v Tübingene. Foto: TASR/DPA

Ženeva 18. júna (TASR) - Variant nového koronavírusu s označením delta, ktorý prvýkrát objavili v Indii, sa už stáva najrozšírenejším na svete. Uviedla to v piatok Soumya Swaminathanová, hlavná vedecká pracovníčka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorú citovala agentúra Reuters." uviedla Swaminathanová na tlačovej konferencii.Prudký nárast tzv. variantu delta zaznamenáva aktuálne Británia. Obavy z neho silnejú aj v Nemecku, kde by sa podľa Inštitútu Roberta Kocha (RKI) mal už na jeseň stať dominantným, a to aj napriek rastúcej miere zaočkovanosti tamojšej populácie.Nárast infikovaných a obavy z tretej vlny nákazy zažíva aj Rusko, pričom v Moskve je najviac z rekordného počtu nakazených infikovaných práve variantom delta. Kremeľ z nárastu prípadov obviňuje neochotu občanov dať sa zaočkovať, uvádza Reuters.Swaminathanová zároveň v piatok vyslovila sklamanie z neúspechu proticovidovej vakcíny od nemeckej farmaceutickej spoločnosti CureVac, ktorej sa nepodarilo získať odobrenie od WHO, a to vzhľadom na jej príliš nízku účinnosť. Vyjadrila sa tak práve v súvislosti s novými vysokoprenosnými variantmi vírusu a teda aj potrebou nových vakcín, ktoré budú voči nim účinné.Spoločnosť CureVac tento týždeň oznámila, že jej vakcína proti ochoreniu COVID-19 má len 47-percentnú účinnosť. Táto očkovacia látka bola otestovaná na približne 40.000 dobrovoľníkoch v Európe a Latinskej Amerike, u ktorých sa vyskytlo až 13 variantov vírusu.Vakcína od CureVacu využíva technológiu mRNA, podobne ako vakcíny od spoločnosti Moderna či konzorcia Pfizer/BioNTech, ktoré však vykazujú omnoho vyššiu - až vyše 90-percentnú účinnosť.Swaminathanová v tejto súvislosti uviedla, že "" nemôžeme predpokladať, že bude rovnaká ako tie predošlé, keďže každá z týchto vakcín využíva podľa jej slov "". Prekvapivý neúspech CureVacu však podľa jej slov podčiarkol potrebu rozsiahlych klinických skúšok nových látok.