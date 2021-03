Expertky OSN vyzvali na okamžité prepustenie kritika Kremľa Navaľného

Ženeva 1. marca (TASR) - Dve osobitné spravodajkyne OSN pre ľudské práva vyzvali v pondelok na medzinárodné vyšetrenie otravy kritika Kremľa Alexeja Navaľného, ako aj na jeho "okamžité prepustenie" z trestaneckej kolónie v Rusku. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vzhľadom na nedostatočnú reakciu domácich predstaviteľov, použitie zakázaných chemických zbraní a zjavný vzorec pokusov o cielené zabíjanie (kritikov vlády) sme presvedčené, že je potrebné medzinárodné vyšetrovanie s cieľom zistiť fakty a objasniť všetky okolnosti týkajúce sa otravy pána Navaľného," uviedli v spoločnom vyhlásení Agnes Callamardová, osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva špecializujúca sa na prípady mimosúdnych a svojvoľných popráv, a Irene Khanová, odborníčka OSN na slobodu názoru a vyjadrovania.



"Nazdávame sa, že otrava pána Navaľného novičokom bola zrejme spáchaná úmyselne s cieľom vyslať jasné a hrozivé varovanie, že toto bude osudom každého, kto bude kritizovať vládu a oponovať jej," uviedli expertky OSN.



Dodali, že vlani v decembri zaslali list ruským úradom, v ktorom poukázali na "veľmi pravdepodobné zapojenie vládnych predstaviteľov do otravy (Navaľného)". Kremeľ však na ich list dosiaľ neodpovedal.



Zopakovali, že už mesiace žiadajú Moskvu, aby zaistila "dôveryhodné a transparentné vyšetrovanie, ktoré bude v súlade s medzinárodnými štandardmi", a zverejnila jeho výsledky. Ako však s poľutovaním skonštatovali, Rusko tak zatiaľ neurobilo.



Ruská vláda je podľa odborníčok z OSN zodpovedná za Navaľného "ochranu a starostlivosť", a preto "bude zodpovedná za akúkoľvek ujmu, ktorá by ho mohla postihnúť".



Opozičného politika Navaľného zadržali 17. januára okamžite po návrate do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z vlaňajšej otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Následne ho vo februári odsúdili v dvoch procesoch - v prípade ohovárania veterána z druhej svetovej vojny i v rámci odvolacieho konania v kauze Yves Rocher, v ktorej mu súd potvrdil nepodmienečný trest väzenia. Po skrátení trestu o čas strávený vo väzbe bude Navaľnyj vo väzení dva roky a šesť mesiacov.