Expertom WHO sa nepodarilo potvrdiť pôvod koronavírusu u zvierat

Wu-chan 9. februára (TASR) - Expertom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí v Číne skúmali zdroj koronavírusovej pandémie, sa nepodarilo potvrdiť pôvod koronavírusu SARS-CoV-2 u zvierat. V utorkovom vyjadrení však odmietli teóriu o úniku z laboratória, informovala agentúra AFP.



Odborníci sa podľa AFP domnievajú, že ochorenie COVID-19 má pôvod u netopierov a na ľudí sa mohlo preniesť prostredníctvom iných cicavcov.



Liang Wan-nien, šéf skupiny čínskych expertov podieľajúcich sa na spoločnej misii s tímom WHO, označil za pravdepodobné, že nákaza sa preniesla na ľudí zo zvierat. Stále je však potrebné určiť pôvodný zdroj infekcie.



Štúdie podľa Lianga potvrdili, že vírus "môže byť prenášaný na dlhé vzdialenosti" na mrazených výrobkoch.



Liang takisto povedal, že neexistujú "náznaky" šírenia ochorenia COVID-19 v meste Wu-chan v období pred decembrom 2019 - keď v tomto meste potvrdili prvé prípady nákazy.



Tieto tvrdenia podporil aj Peter Ben Embarek z WHO, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou potravín. Podľa jeho slov nie sú k dispozícii dôkazy o "rozsiahlom šírení nákazy vo Wu-chane" pred decembrom 2019.



Embarek tiež povedal, že úsilie o zistenie, ako sa koronavírus preniesol na človeka, naďalej pokračuje, pričom neprítomnosť netopierov v oblasti mesta Wu-chan znižuje pravdepodobnosť priameho prenosu.



Odborníci z WHO, ktorí skúmajú pôvod nového druhu koronavírusu, pricestovali do Číny v polovici januára. Pracovať začali po absolvovaní dvojtýždňovej karantény. Vo Wu-chane, kde sa pred vyše rokom objavili jedny z prvých ohnísk nákazy, navštívili okrem iného nemocnice, trhoviská i Inštitút virológie a laboratóriá.



Bývalý americký prezident Donald Trump a niektorí členovia jeho administratívy tvrdili, že koronavírus pochádza práve zo zmieneného zariadenia. Čína zmienené obvinenia odmietla.