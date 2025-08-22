< sekcia Zahraničie
Explózia bomby na rušnej ulici: Zahynulo päť ľudí
Podľa polície explodovalo na mieste vozidlo s výbušninou a cieľom útoku bola vojenská letecká škola Marca Fidela Suáreza.
Autor TASR
Cali 22. augusta (TASR) - Najmenej päť ľudí prišlo vo štvrtok o život a desiatky ďalších osôb utrpeli zranenia pri explózii bomby na rušnej ulici v kolumbijskom meste Cali, uviedli tamojšie úrady. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa polície explodovalo na mieste vozidlo s výbušninou a cieľom útoku bola vojenská letecká škola Marca Fidela Suáreza na severe tohto tretieho najväčšieho kolumbijského mesta. Podľa AFP ide o novú výzvu pre krehký mierový proces v krajine pred voľbami v roku 2026.
„V blízkosti leteckej základne sa ozval ohlušujúci zvuk nejakej explózie,“ povedal tejto francúzskej agentúre 65-ročný očitý svedok Hector Fabio Bolanos.
Niekoľko budov i samotnú vojenskú školu evakuovali. Starosta Cali Alejandro Eder uviedol, že podľa predbežných správ zahynulo najmenej päť ľudí a ďalších 36 utrpelo zranenia. Pre obavy z pokračovania útokov tiež oznámil zákaz vjazdu veľkých nákladných vozidiel do mesta a ponúkol odmenu 10.000 dolárov výmenou za akékoľvek informácie o útoku.
Doposiaľ nebolo bezprostredne známe, kto je za útok zodpovedný, miestna guvernérka Dilian Franciscová Torová ho však označila za „teroristický“.
„Terorizmus nás neporazí,“ vyhlásila.
V júni sa ľavicoví povstalci prihlásili k zodpovednosti za vlnu bombových a streleckých útokov v Cali a jeho okolí, pri ktorých zahynulo dovedna sedem ľudí. Skupina s názvom Ústredný generálny štáb (EMC) odmietla mierovú dohodu z roku 2016 a pred budúcoročnými prezidentskými voľbami v krajine zintenzívnila svoje operácie.
Pri zdanlivo nesúvisiacom separátnom útoku tiež vo štvrtok prišlo pri potýčkach medzi gerilami a políciou na severozápade krajiny o život ďalších osem ľudí. Policajti v čase potýčok ničili úrodu koky neďaleko mesta Medellin, píše AFP.
Podľa prezidenta Gustava Petra bol policajný vrtuľník zostrelený pravdepodobne príslušníkmi odštiepeneckej bývalej ľavicovej gerilovej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC).
Mnohé z kolumbijských ozbrojených skupín – kedysi založených na ľavicových alebo pravicových ideológiách – sú financované z lukratívneho obchodu s kokaínom, pripomína agentúra.
Útoky vyvíjajú tlak na vládu prezidenta Gustava Petra, ktorého zmierlivý prístup k ozbrojeným skupinám čelí obvineniam z nárastu násilia.
