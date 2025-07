EXPLÓZIA NA ČERPACEJ STANICI: Hlásia desiatky zranených

Rím 4. júla (TASR) — Najmenej 40 ľudí utrpelo zranenia v piatok ráno pri výbuchoch na čerpacej stanici skvapalneného plynu (LPG) v talianskej metropole Rím. Medzi zranenými je najmenej jeden hasič, osem policajtov a jeden príslušník záchrannej zdravotnej služby, informuje TASR na základe správ agentúry ANSA, televízie Sky Tg24 a denníka La Repubblica.



Zranených bolo aj 16 civilistov, dvaja z nich sú hospitalizovaní vo vážnom stave v nemocnici Policlinico Casilino. Jedného muža vytiahli z horiaceho auta a je vo vážnom stave.



K incidentu došlo na východe Ríma na ulici Via dei Gordiani. Čo presne sa na mieste stalo, sa stále zisťuje. Záchranné zložky boli pôvodne privolané k nehode, ktorá sa stala v blízkosti čerpacej stanice, keď cisterna pri dokončení prečerpávania LPG narazila do potrubia.



Následne začal unikať plyn a krátko po 8.00 h nastal mohutný výbuch, ktorý zasiahol záchranárov aj civilistov. Krátko nato došlo k ďalšej explózii.



Explózie poškodili niekoľko okolitých budov a bolo ich počuť vo veľkej časti mesta. Plamene zachvátili tiež areál za čerpacou stanicou, kde boli odstavené vozidlá a nachádzali sa tam aj v kyslíkové fľaše.



Dve budovy v blízkosti čerpacej stanice museli byť evakuované. Neďaleká stanica metra Teano na linke C bola preventívne uzavretá. Evakuovaný bol aj letný tábor, kde sa v tom čase nachádzalo osem detí.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová telefonicky hovorila s primátorom Ríma Robertom Gualtierim a informovala sa o situácii na mieste nehody.



Svoju hlbokú účasť vyjadril po incidente aj pápež Lev XIV. „Modlím sa za všetkých, ktorých táto explózia zasiahla, a s obavami sledujem ďalší vývoj,“ napísal na svojom účte na sieti X.



Prokuratúra v Ríme začala vyšetrovanie vo veci ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, pričom čaká na informácie od hasičov a policajných zložiek.