Explózia nevybuchnutej bomby z čias vojny pripravila o život 16 ľudí

Damask 16. marca (TASR) - Výbuch munície pochádzajúcej z 13 rokov trvajúcej občianskej vojny v Sýrii spôsobil zrútenie budovy v pobrežnom meste Lázikíja, pričom zahynulo najmenej 16 ľudí, uviedol v nedeľu tamojší úrad civilnej ochrany. TASR informuje podľa agentúr AP a AFP.



Zoskupenie záchranárov, známe pod pomenovaním Biele prilby, uviedlo, že v noci na nedeľu prehľadávalo trosky budovy a objavilo dovedna 16 tiel vrátane piatich žien a piatich detí. Zranenia podľa nich utrpelo 18 ďalších osôb.



Biele prilby i miestni obyvatelia uviedli, že k explózii došlo v zberni kovového odpadu na prízemí štvorposchodovej budovy, z ktorej po výbuchu zostali len trosky.



Sýrska štátna tlačová agentúra SANA uviedla, že s nevybuchnutou muníciou manipuloval v zberni priekupník so šrotom, ktorý sa z nej usiloval získať kovové časti.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii označilo výbuch za "nehodu", píše AFP.



Humanitárna agentúra Humanity and Inclusion minulý mesiac varovala pred nebezpečenstvom, ktoré predstavuje nevybuchnutá munícia pochádzajúca z čias občianskej vojny v Sýrii. Experti podľa nej odhadujú, že 100.000 až 300.000 kusov zo zhruba jedného milióna kusov munície použitej počas vojny zostalo nevybuchnutých.



Explózia sa odohrala v deň, keď si Sýrčania pripomínajú 14. výročie povstania v krajine - prvýkrát od zvrhnutia dlhoročného prezidenta Bašára Asada.



Konflikt v Sýrii sa začal pokojnou demonštráciou proti Asadovej vláde 15. marca 2011, na ktorej sa zúčastnili tisícky Sýrčanov. Asad však neskôr protesty potlačil, čo vyústilo do občianskej vojny, dodáva AFP.