EXPLÓZIA V BANI: Zahynulo deväť ľudí, uväznených je 15 baníkov
Incident sa odohral v legálnej bani v obci Sutatausa približne 74 kilometrov severne od hlavného mesta Bogota.
Autor TASR
Bogota 5. mája (TASR) - Deväť baníkov v pondelok prišlo o život po výbuchu v bani v centrálnej časti Kolumbie, oznámili tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
Incident sa odohral v legálnej bani v obci Sutatausa približne 74 kilometrov severne od hlavného mesta Bogota. Výbuch, ktorého príčina bola „zrejme nahromadenie plynov“ uväznil 15 baníkov, trom z nich sa však krátko na to podarilo vyslobodiť.
K baníckym nehodám v Kolumbii zvyčajne dochádza kvôli zlej ventilácii. Agentúra AFP uvádza, že v oblasti, kde došlo k pondelkovému incidentu, sa nachádza aj viacero nelegálnych baní, ktoré nespĺňajú potrebné bezpečnostné normy.
