Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 5. september 2026
< sekcia Zahraničie

EXPLÓZIA V KASÁRŇACH: O život prišli 2 ľudia, zranených je najmenej 59

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Príčina výbuchu je v súčasnosti predmetom vyšetrovania.

Autor TASR
La Paz 5. septembra (TASR) - Dve obete na životoch a najmenej 59 ľudí, väčšinou civilistov, utrpelo zranenia pri piatkovom výbuchu vo vojenských kasárňach v meste Viacha na západe Bolívie. Informoval o tom bolívijský minister obrany Ernesto Justiniano a tamojšia polícia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Podľa polície je príčina výbuchu doposiaľ nejasná a nezvestných je sedem ľudí.

K explózii došlo približne o 14.30 h miestneho času (20.30 h SELČ), kde bola uskladnená pyrotechnika, napísal Justiniano na sociálnej sieti Facebook.

Dodal, že medzi zranenými bolo 52 civilistov a zvyšok tvorili príslušníci armády. Videozáznamy z miesta výbuchu zverejnené na sociálnych sieťach ukazovali hustý stĺp čierneho dymu stúpajúci z kasární, ktoré sa nachádzajú priamo v centre mesta.

Ministerstvo obrany Bolívie vo svojom skoršom vyhlásení informovalo iba o škodách na infraštruktúre a tvrdilo, že nikto neutrpel zranenia. Príčina výbuchu je v súčasnosti predmetom vyšetrovania.

Mesto Viacha sa nachádza približne 30 kilometrov juhozápadne od administratívneho hlavného mesta Bolívie La Paz a má zhruba 100.000 obyvateľov.
.

Neprehliadnite

STRIEBRO: Mintálová skončila v Paríži druhá v K1

KOMENTÁR J. HRABKA: Ústava a politici

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal september?