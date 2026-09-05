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EXPLÓZIA V KASÁRŇACH: O život prišli 2 ľudia, zranených je najmenej 59
Príčina výbuchu je v súčasnosti predmetom vyšetrovania.
Autor TASR
La Paz 5. septembra (TASR) - Dve obete na životoch a najmenej 59 ľudí, väčšinou civilistov, utrpelo zranenia pri piatkovom výbuchu vo vojenských kasárňach v meste Viacha na západe Bolívie. Informoval o tom bolívijský minister obrany Ernesto Justiniano a tamojšia polícia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa polície je príčina výbuchu doposiaľ nejasná a nezvestných je sedem ľudí.
K explózii došlo približne o 14.30 h miestneho času (20.30 h SELČ), kde bola uskladnená pyrotechnika, napísal Justiniano na sociálnej sieti Facebook.
Dodal, že medzi zranenými bolo 52 civilistov a zvyšok tvorili príslušníci armády. Videozáznamy z miesta výbuchu zverejnené na sociálnych sieťach ukazovali hustý stĺp čierneho dymu stúpajúci z kasární, ktoré sa nachádzajú priamo v centre mesta.
Ministerstvo obrany Bolívie vo svojom skoršom vyhlásení informovalo iba o škodách na infraštruktúre a tvrdilo, že nikto neutrpel zranenia. Príčina výbuchu je v súčasnosti predmetom vyšetrovania.
Mesto Viacha sa nachádza približne 30 kilometrov juhozápadne od administratívneho hlavného mesta Bolívie La Paz a má zhruba 100.000 obyvateľov.
Podľa polície je príčina výbuchu doposiaľ nejasná a nezvestných je sedem ľudí.
K explózii došlo približne o 14.30 h miestneho času (20.30 h SELČ), kde bola uskladnená pyrotechnika, napísal Justiniano na sociálnej sieti Facebook.
Dodal, že medzi zranenými bolo 52 civilistov a zvyšok tvorili príslušníci armády. Videozáznamy z miesta výbuchu zverejnené na sociálnych sieťach ukazovali hustý stĺp čierneho dymu stúpajúci z kasární, ktoré sa nachádzajú priamo v centre mesta.
Ministerstvo obrany Bolívie vo svojom skoršom vyhlásení informovalo iba o škodách na infraštruktúre a tvrdilo, že nikto neutrpel zranenia. Príčina výbuchu je v súčasnosti predmetom vyšetrovania.
Mesto Viacha sa nachádza približne 30 kilometrov juhozápadne od administratívneho hlavného mesta Bolívie La Paz a má zhruba 100.000 obyvateľov.