EXPLÓZIA V MAĎARSKU: Výbuch v MOL má jednu obeť
Budapešť 22. mája (TASR) - V závode energetickej spoločnosti MOL vo východomaďarskom Tiszaújvárosi došlo v piatok k výbuchu. Oznámil to na Facebooku predseda vlády Péter Magyar, podľa ktorého si explózia vyžiadala jednu obeť a viacero ťažko zranených, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Premiér dodal, že minister zodpovedný za energetiku István Kapitány a generálny riaditeľ MOL-u Zsolt Hernádi vycestovali do Tiszaújvárosu.
Magyar v mene vlády vyjadril úprimnú sústrasť rodine obete.
Podľa predbežných informácií došlo k výbuchu v potrubí na pyroplyn v areáli spoločnosti Mol Petrolkemia Zrt. Regionálny úrad civilnej ochrany uviedol, že následky výbuchu nepredstavujú hrozbu pre verejnosť.
Hovorca Národnej záchrannej služby Pál Győrfi pre agentúru MTI povedal, že okrem záchranárskych jednotiek so sanitkami nasadili aj tri záchranárske vrtuľníky. Sanitky priebežne odvážali zranených.
Primátor mesta György Fülöp na Facebooku uviedol, že nie sú potrebné žiadne opatrenia na ochranu obyvateľstva. Dodal, že experti hasia vzniknutý požiar a záchranári ošetrujú zranených. Primátor potvrdil, že spolupracuje s úradom civilnej ochrany aj s vedením MOL-u.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
