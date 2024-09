Explozíva do pagerov mali nastražiť predtým,než sa dostali do Libanonu

New York 19. septembra (TASR) - Prvé vyšetrovanie zo strany libanonských úradov v súvislosti s výbuchmi komunikačných zariadení v krajine preukázalo, že explozíva boli do týchto zariadení nastražené ešte predtým, než sa dostali do Libanonu. Vyplýva to z listu, ktorý libanonská misia pri OSN zaslala Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN). TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Libanonské úrady tiež zistili, že zariadenia vrátane pagerov a vysielačiek explodovali po zaslaní elektronických správ do týchto prístrojov. Libanonská misia pri OSN zároveň uviedla, že za plánovanie a vykonanie útokov je zodpovedný Izrael.



Pätnásťčlenná bezpečnostná rada sa výbuchmi komunikačných zariadení v Libanone, ku ktorým došlo v utorok a v stredu, bude zaoberať v piatok.



Spomenuté útoky boli zamerané na komunikačné zariadenia libanonského militantného hnutia Hizballáh. Prišlo pri nich o život dovedna 37 ľudí a ďalších približne 3000 utrpelo zranenia, v dôsledku čoho došlo k preťaženiu tamojších nemocníc.



Izrael tieto útoky priamo nekomentoval. Podľa bezpečnostných zdrojov však boli pravdepodobne vykonané jeho tajnou službou Mosad, ktorá má dlhú históriu podnikania sofistikovaných útokov na zahraničnej pôde, dodáva Reuters.