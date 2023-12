Americký expolicajt zodpovedný za smrť G. Floyda sa vrátil do väzenia

Washington 5. decembra (TASR) - Derek Chauvin, bývalý americký policajt odsúdený za zabitie černocha Georga Floyda, sa z nemocnice vrátil do väzenia. Pod dohľadom lekárov strávil takmer dva týždne po tom, ako ho v novembri pobodal spoluväzeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Právnik 47-ročného Chauvina povedal pre denník Minneapolis Star Tribune, že stav jeho klienta sa zlepšil a prepustili ho z nemocnice. Podľa vlastných slov však má obavy o Chauvinovu bezpečnosť vo väznici.



Chauvina koncom novembra 22-krát bodol jeho spoluväzeň John Turscak. V piatok ho za to obvinili z pokusu o vraždu a premiestnili do iného nápravného zariadenia v meste Tucson.



Žalobcovia tvrdia, že pokiaľ by ho väzenská stráž nezastavila, Chauvina by zabil. Turscak polícii povedal, že ho zabiť nechcel, no približne mesiac zvažoval nejakú formu útoku. Ako symbolický deň na útok si napokon vybral takzvaný Čierny piatok – deň po americkom Dni vďakyvzdania.



Chauvin spôsobil smrť Floyda počas policajného zásahu v roku 2020, keď mu takmer deväť minút kľačal na krku. Jeho konanie vtedy zachytili na video okolostojaci ľudia a tieto zábery vyvolali po celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.



Za zabitie Floyda dostal Chauvin od štátneho súdu 22,5 roka väzenia, ďalších 21 rokov dostal od federálneho súdu za porušenie Floydových občianskych práv.