Exporadkyňu guvernérky New Yorku vyhostili, vraj bola čínskou agentkou

New York 4. septembra (TASR) - Čínsku generálnu konzulku v americkom New Yorku a bývalú poradkyňu guvernérky amerického štátu New York Kathy Hochulovej Lindu Sun vyhostili z USA deň po tom, ako ju obvinili z vykonávania činnosti utajenej agentky čínskej vlády, informovala v stredu televízna stanica CNN, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



S vyhostením konzulky podľa vlastných slov súhlasila aj Hochulová. Americké ministerstvo zahraničných vecí ani čínske veľvyslanectvo vo Washingtone sa k veci zatiaľ nevyjadrili.



Linda Sun údajne "konala na príkaz, pokyn alebo žiadosť" Pekingu za odmenu vo výške niekoľkých milióny dolárov. Prokuratúra obvinila aj jej manžela Christophera Hua. Obaja v utorok pred súdom v Brooklyne trvali na tom, že sú nevinní.



Generálna konzulka podľa americkej federálnej prokuratúry počas svojho pôsobenia v exekutíve bránila predstaviteľom Taiwanu v stretnutiach s činiteľmi v New Yorku. Taktiež sa údajne pokúsila zorganizovať návštevu vysokopostaveného predstaviteľa štátu New York v Číne.



Voči guvernérke Hochulovej žiadne obvinenia vznesené neboli. Jej úrad ukončil s Lindou Sun pracovný pomer v marci 2023 po tom, ako zistil porušenia predpisov, ktoré bezodkladne nahlásil príslušným orgánom.