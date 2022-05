Exposlanec Dominik Feri skončil v nemocnici, špekuluje sa o samovražde

Praha 28. mája (TASR) - Exposlanec za stranu TOP 09 a bývalý poslanec českého parlamentu Dominik Feri (25) bol v sobotu podvečer hospitalizovaný v nemocnici so stredne ťažkým zranením. Informuje o tom spravodajský server Novinky.cz s tým, že sa špekuluje o tom, že sa pokúsil spáchať samovraždu.



"Podľa prvotných informácií to bol pokus muža o samovraždu. Prípadom sa teraz zaoberajú kriminalisti," povedal hovorca pražskej polície Jan Rybanský. Podľa informácií Noviniek ide o bodnorezné zranenia. Hovorkyňa záchranárov Jana Poštová priblížila, že Feri bol celý čas pri vedomí a po ošetrení bol prevezený do nemocnice.



Dominik Feri čelí trestnému stíhaniu za sexuálne obťažovanie a znásilnenie, z ktorého ho minulý rok na jar v médiách obvinilo viacero žien. Po tom, čo sa s nimi zoznámil na sociálnych sieťach, ich údajne pozval do svojho bytu alebo príbytku jeho priateľov a mal sa dožadovať pohlavného styku. Exposlanec tieto obvinenia odmietol.



V dôsledku spomenutých obvinení sa Feri v júni 2021 vzdal poslaneckého mandátu a oznámil, že nebude kandidovať v jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne parlamentu ČR. Takisto vystúpil z politickej strany TOP 09. Tento rok 19. mája štátny zástupca zamietol jeho sťažnosť, ktorú podal proti zahájeniu trestného stíhania. V prípade odsúdenia mu hrozí desať rokov väzenia, pretože je stíhaný aj za trestný čin znásilnenia maloletej osoby, ktorá dovŕšila 17 rokov, uviedla v marci polícia.