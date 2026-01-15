< sekcia Zahraničie
Exposlanec Feri na slobodu nepôjde, súd jeho žiadosť zamietol
Exposlanec si trojročný trest odpykáva od mája 2024 vo väznici v Tepliciach.
Autor TASR
Teplice 15. januára (TASR) - Okresný súd v Tepliciach v Úsťanskom kraji vo štvrtok zamietol žiadosť bývalého českého poslanca za TOP 09 Dominika Feriho o podmienečné prepustenie z väzenia, kde si odpykáva trojročný trest za dve znásilnenia a jeden pokus oň. Feri tvrdil, že sa polepšil. Proti rozhodnutiu súdu podal sťažnosť. Od utorka tohto týždňa čelí obžalobe z ďalšieho znásilnenia. Na základe správy servera iDNES.cz píše spravodajkyňa TASR.
„Všetky podmienky na prepustenie som splnil. Dosiahol som polepšenie a súd by to mal reflektovať. Neviem, čo viac by som mal urobiť. Snáď s výnimkou toho, že by som sa mal priznať, ale to nemôžem,“ vyhlásil pred súdom Feri. Okrem iného vyzdvihol, že vo väznici dostal mnoho pochvál, a sľúbil, že v prípade prepustenia by viedol riadny život.
Sudca na to reagoval, že tu nejde o priznanie, ale o vyjadrenie sebareflexie. Feri sa podľa neho nepolepšil. „Podmienku odpykania zákonnej časti trestu nepovažuje súd za naplnenú. Súd nemá pochybnosti, že by odsúdený viedol riadny život. Nebola ale naplnená podmienka polepšenia. Pochvaly z väznice sú jedna strana mince, ale my tu riešime špecifický vzťah odsúdeného k ženám,“ vyhlásil sudca a naznačil, že Feri by čin mohol opakovať aj v budúcnosti.
Exposlanec si trojročný trest odpykáva od mája 2024 vo väznici v Tepliciach. Vinu vo všetkých prípadoch odmieta. Vo štvrtok pred súdom zopakoval, že situácie, za ktoré bol odsúdený, sa stali inak a žiadnu z dievčat k sexuálnemu styku nenútil.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Všetky podmienky na prepustenie som splnil. Dosiahol som polepšenie a súd by to mal reflektovať. Neviem, čo viac by som mal urobiť. Snáď s výnimkou toho, že by som sa mal priznať, ale to nemôžem,“ vyhlásil pred súdom Feri. Okrem iného vyzdvihol, že vo väznici dostal mnoho pochvál, a sľúbil, že v prípade prepustenia by viedol riadny život.
Sudca na to reagoval, že tu nejde o priznanie, ale o vyjadrenie sebareflexie. Feri sa podľa neho nepolepšil. „Podmienku odpykania zákonnej časti trestu nepovažuje súd za naplnenú. Súd nemá pochybnosti, že by odsúdený viedol riadny život. Nebola ale naplnená podmienka polepšenia. Pochvaly z väznice sú jedna strana mince, ale my tu riešime špecifický vzťah odsúdeného k ženám,“ vyhlásil sudca a naznačil, že Feri by čin mohol opakovať aj v budúcnosti.
Exposlanec si trojročný trest odpykáva od mája 2024 vo väznici v Tepliciach. Vinu vo všetkých prípadoch odmieta. Vo štvrtok pred súdom zopakoval, že situácie, za ktoré bol odsúdený, sa stali inak a žiadnu z dievčat k sexuálnemu styku nenútil.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)