Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Zahraničie

Expremiér Barak tvrdí, že ľutuje svoje priateľstvo s Epsteinom

.
Na archívnej snímke bývalý izraelský premiér Ehud Barak. Foto: TASR/AP

Barak je jedným z viacerých politikov či známych osobností, ktorí sa objavili v spisoch o Epsteinovi zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti.

Autor TASR
Tel Aviv 13. februára (TASR) - Bývalý izraelský premiér Ehud Barak sa ospravedlnil za svoje dlhoročné priateľstvo s nebohým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Barak bol s týmto americkým finančníkom v kontakte, navštívil jeho apartmán v Manhattane a tiež jeho súkromný ostrov. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry AP.

Som zodpovedný za všetky svoje kroky a rozhodnutia a určite existuje priestor na otázku, či som nemal priestor na hlbšie posúdenie situácie z mojej strany a dôkladnejšie preskúmanie toho, aké sú skutočné podrobnosti, čo sa tam presne stalo,“ povedal expremiér pre stanicu Channel 12.

Vyjadril ľútosť nad tým, že vôbec poznal Epsteina a ospravedlnil sa všetkým, „ktorí sa cítia hlboko nepohodlne“.

Barak je jedným z viacerých politikov či známych osobností, ktorí sa objavili v spisoch o Epsteinovi zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti.

Bývalý premiér podľa AP nebol zapletený do Epsteinovej nelegálnej siete, ktorá zabezpečovala majetným ľuďom neplnoleté dievčatá, a nečelí žiadnym obvineniam z protiprávneho konania.

V minulosti sa Barak dištancoval od Epsteina, no spolu so svojou manželkou sa opakovane objavili v zmienených spisoch. Vyplýva z nich, že roky boli v pravidelnom kontakte s Epsteinom, a to aj po tom, čo ho v roku 2008 odsúdili za navádzanie maloletej osoby na prostitúciu.

Expremiér však priznal, že v čase, keď nezastával verejnú funkciu, navštevoval amerického finančníka, letel jeho súkromným lietadlom a zostal aj v jeho byte v New Yorku. Uviedol, že so svojou manželkou a príslušníkmi bezpečnostnej služby boli na trojhodinovej návšteve u Epsteina na Amerických Panenských ostrovoch, no podľa jeho slov tam videli len Epsteina a niekoľko údržbárov.

Barak tvrdí, že nikdy nevidel ani nebol súčasťou žiadneho nevhodného správania. Vedel o predchádzajúcom prípade Epsteina, ale predpokladal, že ten už splatil svoj dlh spoločnosti. Kontakty s Epsteinom údajne prerušil po tom, čo vyšetrovanie v roku 2019 odhalilo „šírku a hĺbku ohavných zločinov tohto muža“.
.

Neprehliadnite

SLOVÁCI OPÄŤ VÍŤAZNE: Taliansko zdolali 3:2, majú plný počet bodov

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 13. februára

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi