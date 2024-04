Taliansky expremiér Berlusconi bude vyobrazený na poštovej známke

Rím 10. apríla (TASR) - Zosnulý bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi bude vyobrazený na poštovej známke, oznámila v stredu jeho strana Forza Italia (FI). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Známka bude k dispozícii pri príležitosti prvého výročia Berlusconiho smrti, uviedla FI. Politik zomrel 12. júna 2023 vo veku 86 rokov po zdravotných ťažkostiach.



Berlusconi bol od polovice 90. rokov jednou z najvplyvnejších postáv talianskej a európskej politiky. FI je súčasťou trojčlennej vládnej koalície premiérky Giorgie Meloniovej.



Berlusconi, realitný, mediálny a športový magnát, ktorý prešiel do politiky, bol kontroverznou osobnosťou talianskeho verejného života, ktorá desaťročia formovala tamojšiu politiku.



Predtým, ako sa presadil ako konzervatívny politik, mal úspešnú kariéru podnikateľa, mal však sklony k verejným prešľapom a konfliktom so zákonom.



Bol najdlhšie slúžiacim talianskym premiérom v rokoch 1994, 2001-2006 a 2008-2011. K moci sa dostal rýchlo, keď v roku 1994 vyhral svoje prvé voľby na čele novej strany nazvanej podľa futbalového sloganu Forza Italia (Taliansko vpred!).



V roku 2011, keď vrcholila kríza štátneho dlhu, ktorá mohla destabilizovať celú eurozónu, s hanbou odstúpil, pričom bol súdený za daňové úniky a obťažovanie neplnoletej prostitútky v neslávne známej afére "bunga bunga".



Početné škandály, do ktorých bol Berlusconi zapletený, viedli v Taliansku k diskusiám o tom, ako by sa na neho malo spomínať. Napríklad premenovanie ulíc a budov po ňom sa v mnohých talianskych mestách považuje za kontroverzné.



Rozhodnutie v prospech Berlusconiho známky bolo prijaté na zasadnutí vlády v Ríme, uviedla FI. Podoba známky zatiaľ nie je známa.