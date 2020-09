Expremiér Cameron: Obávam sa porušenia dohody o odchode Británie z EÚ

Londýn 14. septembra (TASR) - Niekdajší britský premiér David Cameron má podľa vlastných slov "obavy" z toho, že britská vláda nedodrží vlaňajšiu dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie a poruší tak medzinárodné právo. V pondelok sa tak vyjadril pre viaceré médiá, informuje agentúra Reuters.



"Schváliť zákon parlamentom (o britskom vystúpení z EÚ) a potom porušiť záväzok, ktorý vyplýva z medzinárodnej dohody je absolútne tá najposlednejšia vec, nad ktorou by mal (premiér Boris Johnson) uvažovať. Mala by to byť úplne posledná možnosť," vyjadril sa Cameron.



Britská vláda minulý týždeň oznámila, že predloží legislatívny návrh, ktorý zámerne porušuje vlani podpísanú dohodu o tzv. brexite, teda vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Zmeny sa týkajú tzv. írskej poistky. Podľa EÚ však tieto plánované zmeny predstavujú porušenie medzinárodného práva. Európska únia podľa Johnsona hrozí zavedením colnej hranice v Írskom mori, ktorá by oddelila Severné Írsko od zvyšku Británie, pripomína stanica BBC.



Cameron sa tak pridal k dvom ďalších bývalým predsedom britskej vlády, ktorí nedávno vyjadrili znepokojenie z predloženého návrhu zákona, o ktorom budú poslanci parlamentu hlasovať neskôr v pondelok.



Bývalý konzervatívny premiér John Mayor a jeho labouristický nástupca Tony Blair v nedeľu požiadali o zastavenie tohto "šokujúceho" plánu.



"V širšej súvislosti je to tak, že sa nachádzame v rozhodujúcich rokovaniach s EÚ o dosiahnutí dohody, a myslím si, že sa musíme zameriavať na tento kontext, na túto veľkú cenu a musíme na to ústavne myslieť," vysvetlil Cameron.



Práve za vlády Davida Camerona sa 23. júna 2016 odohralo referendum, v ktorom si britskí občania odhlasovali odchod z Únie. Stalo sa tak po vtedajšej výhre jeho konzervatívnej strany v parlamentných voľbách, keďže prísľub referenda tvoril jeden z bodov ich politického programu.



Sám bývalý premiér sa stal popredným priaznivcom kampane za zotrvanie v EÚ a po ohlásení výsledkov z postu predsedu vlády odstúpil.