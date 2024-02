Expremiér Holandska van Agt s manželkou podstúpili eutanáziu

Haag 9. februára (TASR) - Vo veku 93 rokov zomrel holandský expremiér Dries van Agt a jeho rovnako stará manželka po tom, ako spoločne podstúpili eutanáziu. Oznámila to v piatok nezisková ľudskoprávna organizácia The Rights Forum, ktorú expremiér založil, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



"Zomrel držiac sa za ruky so svojou milovanou manželkou Eugenie van Agt-Krekelbergovou, jeho oporou, s ktorou bol viac ako 70 rokov a ktorú vždy nazýval 'moje dievča'," uviedla organizácia. Pár po sebe zanechal troch potomkov, ako aj viacero vnukov a pravnukov.



Dvojicu už dlhší čas sužovalo podlomené zdravie. Van Agt utrpel v roku 2019 krvácanie do mozgu počas svojho prejavu na spomienkovom podujatí pre Palestínčanov a už sa nikdy úplne nezotavil. Len 2. februára pritom oslávil 93. narodeniny. Eutanáziu s manželkou podstúpil o tri dni na to, 5. februára.



Dries van Agt bol najskôr členom Katolíckej ľudovej strany (KVP) a následne stredopravicovej strany Kresťanskodemokratická výzva (CDA), ktorá vznikla v roku 1980 spojením KVP a dvoch protestantských strán. Funkciu premiéra zastával v rokoch 1977 až 1982. AP uvádza, že po odchode z aktívnej politiky bol čoraz progresívnejším a v roku 2017 nakoniec z CDA odišiel pre ideologické rozdiely v súvislosti s jej prístupom k Izraelu a Palestínčanom.



O zosnulom expremiérovi sa pochvalne vyjadril aj súčasný predseda holandskej vlády Mark Rutte či holandská kráľovská rodina. Rutte ho nazval svojím "prapradedkom v úrade" s "kvetnatým a jedinečným jazykom, jasným presvedčením a výrazným vystupovaním", ktorý dodal holandskej politike v čase jej polarizácie "farbu a obsah". Kráľovská rodina taktiež vyzdvihla, že vládu viedol v turbulentnom období, pričom svojou výraznou osobnosťou mnohých inšpiroval.



Van Agt bol známy svojim impozantným rečovým prejavom s archaickými prvkami a tiež vášňou pre cyklistiku, s ktorou bol však po páde v roku 2019 nútený skončiť. Po návšteve Izraela v roku 1999 začal čoraz viac vyjadrovať svoju podporu Palestínčanom, pričom svoju skúsenosť z tejto cesty nazýval "obrátením".



V roku 2009 založil neziskovú organizáciu The Rights Forum, ktorá sa zasadzuje za "spravodlivú a udržateľnú holandskú a európsku politiku týkajúcu sa palestínsko-izraelskej otázky".