Expremiér Japonska dúfa, že jeho nástupca podpíše dohodu s Ruskom

Tokio 23. septembra (TASR) - Bývalý japonský premiér Šinzó Abe dúfa, že jeho nástupca v úrade Jošihide Suga zintenzívni rozhovory s Ruskom o riešení otázky mierovej dohody medzi týmito krajinami. Expremiér to povedal v rozhovore pre stredajšie vydanie denníka Jomiuri šimbun, z ktorého cituje tlačová agentúra TASS.



"Rokovania, kde na seba narážajú národné záujmy, nemôžu byť ľahké. Záležitosti, ktoré sa týkajú územných sporov, by sme však nemali nechávať nedoriešené. Dúfam, že za funkčného obdobia premiéra Sugu sa rozhovory obnovia a dôjde k podpísaniu mierovej dohody medzi Moskvou a Tokiom," povedal Abe.



Podľa jeho slov sa Rusko takisto usiluje "vyriešiť danú záležitosť v strednom až dlhodobom horizonte a posilniť vzťahy s Japonskom".



Abe od nástupu do funkcie v decembri 2012 absolvoval 27 stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V auguste oznámil svoju rezignáciu zo zdravotných dôvodov.



Suga, ktorý predtým slúžil ako hlavný tajomník japonskej vlády, sa ujal premiérskej funkcie 16. septembra.



Uzavretiu mierovej dohody stojí v ceste územný spor o Kurilské ostrovy, ktoré na konci druhej svetovej vojny obsadil bývalý Sovietsky zväz, pričom Japonsko si stále nárokuje na štyri v južnej časti súostrovia.



Obe krajiny v roku 1956 podpísali spoločnú deklaráciu o ukončení vojnového stavu a obnovení diplomatických i ďalších vzťahov, avšak mierovú dohodu sa doteraz nepodarilo dosiahnuť. Moskva opakovane tvrdí, že ruská suverenita nad Kurilskými ostrovmi nemôže byť spochybňovaná.



Putin a Abe sa v novembri 2018 stretli popri samite Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Singapure a dohodli sa, že ich krajiny urýchlia rozhovory o mierovej dohode na základe zmienenej deklarácie.