Expremiér Johnson vyzval Britániu, aby ako prvá dodala bojové lietadlá

Londýn 24. februára (TASR) - Bývalý britský premiér Boris Johnson povedal, že Čína sa v prípade dodania zbraní Rusku dopustí "historického omylu". Takisto vyzval Spojené kráľovstvo aby "prelomilo ľady" a ako prvá krajina dodalo Ukrajine bojové lietadlá. TASR správu prevzala vo štvrtok z webovej stránky stanice Sky News.



Johnson v rozhovore pre Sky News uviedol, že je "veľmi znepokojený" v spojitosti so stredajším stretnutím ruského prezidenta Vladimira Putina s vedúcim ústrednej komisie Komunistickej strany Číny pre zahraničné vzťahy Wang Im v Moskve.



"Som presvedčený, že by to bol historický omyl," povedal v spojitosti s možnou podporou ruského úsilia vo vojne zo strany Pekingu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj západné krajiny žiada o dodanie stíhačiek s cieľom podporiť úsilie Ukrajincov vo vojne, pripomína Sky News. Medzi lídrami západných krajín sa však vyskytujú obavy, že by Ukrajinci tieto lietadlá mohli použiť na zasahovanie cieľov na ruskom území, dodáva táto stanica.



Johnson však podľa Sky News vyjadril presvedčenie, že Ukrajina stíhačky použije len na obranu svojej krajiny. Expremiér britskú vládu vyzval, aby Kyjevu dodala niekoľko britských lietadiel typu Typhoon.



"Som presvedčený, že Spojené kráľovstvo má dôvod prelomiť ľady a dať im nejaké Typhoony," povedal a dodal, že Británia môže Ukrajincom poskytnúť aj príslušný výcvik.



"Ak budú mať (Ukrajinci) lietadlá, aby odstránili ruské delostrelecké pozície, a ruské velenie a kontrolu, potom nemám pochybnosti o tom, že ozbrojené sily prezidenta Zelenského budú schopné opätovne získať svoje územie. Bojujú za svoju krajinu a sú odhodlané zvíťaziť," povedal.



"Ak Ukrajina zvíťazí, a som presvedčený, že Ukrajina zvíťazí - viem, že Ukrajina dokáže zvíťaziť s našou pomocou -, tak to bude úplne kľúčové pre našu bezpečnosť na najbližšie desaťročia," povedal.



Dodal však, že ak sa Putinovi podarí dopracovať sa k nejakému víťazstvu, bude to predstavovať úder pre mier a stabilitu a prosperitu. Ruský prezident by podľa Johnsona po prípadnej porážke Ukrajiny mohol pokračovať v ohrozovaní ďalších krajín bývalého Sovietskeho zväzu.



Johnson bol britským premiérom v čase, keď Rusko 24. februára 2022 začalo svoju inváziu na Ukrajinu, pripomína Sky News.