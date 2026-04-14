Expremiér Morawiecki bude podľa portálu Onet obvinený
Varšava 14. apríla (TASR) - Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki (PiS) bude podľa zistení portálu Onet zverejnených v utorok obvinený v súvislosti s vyšetrovaním nezrovnalostí vo Vládnej agentúre strategických rezerv (RARS), informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa dostupných informácií prokuratúra pripravuje vznesenie obvinení po personálnych zmenách v Útvare pre boj s organizovaným zločinom a korupciou Národnej prokuratúry. Tie mali urýchliť postup vyšetrovania týkajúceho sa predstaviteľov predchádzajúcej vlády.
V prípade RARS už bolo obvinených niekoľko osôb vrátane podnikateľov a bývalých spolupracovníkov Morawieckeho. Vyšetrovanie sa týka podozrení z vyvádzania stoviek miliónov zlotých prostredníctvom predražených nákupov, napríklad pri obstarávaní generátorov pre Ukrajinu či nákupe nekvalitného uhlia.
Morawiecki, ktorý mal agentúru ako premiér na starosti, zatiaľ nebol vypočutý. Podľa zdrojov z prokuratúry sa však pripravujú obvinenia, ktoré sa môžu týkať nedostatočného dohľadu nad činnosťou agentúry.
Nie je zároveň vylúčené, že bývalý premiér bude čeliť aj vážnejšiemu obvineniu z účasti v organizovanej zločineckej skupine. V takom prípade by mu hrozil trest odňatia slobody až na desať rokov, zatiaľ čo za porušenie povinností verejného činiteľa hrozí trest do troch rokov.
Vyšetrovanie aktuálne vedie nový šéf príslušného útvaru Marek Welna, ktorý podľa informácií médií osobne vykonáva výsluchy svedkov a zadáva znalecké posudky.
Trestné oznámenie na Morawieckeho podala RARS vo februári. Týka sa dovozu uhlia do Poľska po vyhlásení embarga na ruské uhlie v roku 2022.
Minister vnútra Marcin Kierwiňski v reakcii na oznámenie poukázal na to, že uhlie dovezené z Austrálie v hodnote takmer 200 miliónov zlotých nespĺňalo normy a nemohlo byť riadne použité. Celkové škody podľa neho predstavujú takmer miliardu zlotých (cca 237 miliónov eur).
Šéf kancelárie premiéra Jan Grabiec uviedol, že rozhodnutie zapojiť štátne podniky vrátane spoločnosti PKP Cargo do vládneho programu dovozu uhlia spôsobilo tejto firme stratu viac ako 1,5 miliardy zlotých. Spoločnosť bola podľa neho nútená vypovedať existujúce zmluvy a sústrediť sa na prepravu uhlia, pričom štát jej doteraz straty nekompenzoval.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
