Expremiér Morawiecki si vypočul obvinenia zo zneužitia právomocí

Varšava 27. februára (TASR) - Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki sa vo štvrtok dostavil na výsluch na prokuratúru vo Varšave v súvislosti s vyšetrovaním zneužitia právomocí pri organizovaní prezidentských volieb v roku 2020. Morawiecki si vypočul obvinenia, no odmietol vypovedať, informuje spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Prokuratúra mu kladie za vinu prekročenie svojich právomocí a konanie bez právneho základu pri príprave volieb, ktoré sa mali 10. mája 2020 uskutočniť výhradne korešpondenčne. Morawiecki obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho rozhodnutia boli v súlade s poľskou ústavou a primerané situácii počas prebiehajúcej pandémie COVID-19, na ktorú neexistovali žiadne postupy a bolo potrebné robiť vážne rozhodnutia. "Ak by som mal túto voľbu urobiť znova, rozhodol by som sa rovnako," vyhlásil po odchode z prokuratúry.



Pred budovou sa zhromaždili desiatky jeho podporovateľov vrátane členov strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorí vyjadrili solidaritu s expremiérom.



Morawiecki v apríli 2020 nariadil poľskej pošte prípravy na organizáciu volieb formou korešpondenčného hlasovania ešte predtým, než príslušný zákon nadobudol platnosť. Voľby sa napokon neuskutočnili v plánovanom termíne, ale až 28. júna 2020 a prebiehali klasickou formou v volebných miestnostiach.



Súd vo Varšave v roku 2020 rozhodol, že Morawieckeho rozhodnutie porušilo ústavu a ďalšie právne predpisy. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v júni 2024 po zamietnutí kasačnej sťažnosti Najvyšším správnym súdom.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)