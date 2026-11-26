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Expremiér Orbán založil nadáciu na podporu spolupráce národných síl
Nadácia bude pôsobiť aj v Bruseli, vlastnú kanceláriu tam však mať nebude, spresnil Viktor Orbán.
Autor TASR
Budapešť 26. novembra (TASR) – Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán založil Medzinárodnú nadáciu Pro Patria, ktorej cieľom je vybudovať medzinárodný výskumný inštitút na posilnenie spolupráce medzi národnými silami. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Správcom novej organizácie sa stal bývalý politický riaditeľ úradu predsedu maďarskej vlády Balázs Orbán, ktorý jej vznik potvrdil na sociálnej sieti Facebook. Nadácia sa má zamerať na posilňovanie spolupráce medzi národnými silami, prepájanie konzervatívnych mysliteľov a podporu mladých talentov v medzinárodnom prostredí.
Podľa vyjadrenia Balázsa Orbána jednou z dôležitých úloh inštitútu v prvých rokoch bude aj organizovanie a podpora odporu voči liberálnemu autoritárskemu režimu v Maďarsku.
Server Politico vo svojom štvrtkovom informačnom bulletine uviedol, že bývalý premiér a jeho niekdajší politický riaditeľ založili think-tank s názvom Medzinárodná nadácia Pro Patria. „Teraz sa začína zbierka,“ povedal Viktor Orbán pre server. Dodal, že zatiaľ nie je rozhodnuté, či nadácia požiada o finančnú podporu Spojené štáty, očakávajú však príspevky od domácich aj zahraničných darcov.
Server 24.hu v súvislosti s financovaním nadácie pripomenul informáciu zo septembra, podľa ktorej by americké ministerstvo zahraničných vecí mohlo podporiť mimovládne organizácie zastupujúce konzervatívne iniciatívy v Európe sumou najmenej 25 miliónov dolárov (22,78 milióna eur).
Nadácia bude pôsobiť aj v Bruseli, vlastnú kanceláriu tam však mať nebude, spresnil Viktor Orbán.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Správcom novej organizácie sa stal bývalý politický riaditeľ úradu predsedu maďarskej vlády Balázs Orbán, ktorý jej vznik potvrdil na sociálnej sieti Facebook. Nadácia sa má zamerať na posilňovanie spolupráce medzi národnými silami, prepájanie konzervatívnych mysliteľov a podporu mladých talentov v medzinárodnom prostredí.
Podľa vyjadrenia Balázsa Orbána jednou z dôležitých úloh inštitútu v prvých rokoch bude aj organizovanie a podpora odporu voči liberálnemu autoritárskemu režimu v Maďarsku.
Server Politico vo svojom štvrtkovom informačnom bulletine uviedol, že bývalý premiér a jeho niekdajší politický riaditeľ založili think-tank s názvom Medzinárodná nadácia Pro Patria. „Teraz sa začína zbierka,“ povedal Viktor Orbán pre server. Dodal, že zatiaľ nie je rozhodnuté, či nadácia požiada o finančnú podporu Spojené štáty, očakávajú však príspevky od domácich aj zahraničných darcov.
Server 24.hu v súvislosti s financovaním nadácie pripomenul informáciu zo septembra, podľa ktorej by americké ministerstvo zahraničných vecí mohlo podporiť mimovládne organizácie zastupujúce konzervatívne iniciatívy v Európe sumou najmenej 25 miliónov dolárov (22,78 milióna eur).
Nadácia bude pôsobiť aj v Bruseli, vlastnú kanceláriu tam však mať nebude, spresnil Viktor Orbán.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)