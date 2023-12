Expremiér Pakistanu Chán predniesol prejav z väzenia vytvorený AI

Islamabád 18. decembra (TASR) - Umelá inteligencia (AI) umožnila bývalému pakistanskému premiérovi Imranovi Chánovi viesť volebnú kampaň aj z väzenia. Naklonovaný hlas tohto opozičného lídra predniesol v noci na pondelok prejav, ktorý bol v nedeľu večer vysielaný prostredníctvom sociálnych sietí, informuje agentúra AFP.



Chána ešte koncom augusta uväznili za úplatkárstvo. Hoci bol tento verdikt vzápätí zrušený, politika vo väzbe ponechali a začali ho stíhať vo veci zverejnenia štátnych dokumentov. Tieto obvinenia sú podľa Chána vykonštruované s cieľom zabrániť mu kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré sú naplánovaná na február.



Chánova strana Pakistanské hnutie pre spravodlivosť (PTI) teraz využila umelú inteligenciu a vytvorila štvorminútové audioposolstvo, ktoré v expremiérovom mene predniesol klon jeho hlasu.



Virtuálne zhromaždenie s Chánovým prejavom si na Facebooku, platforme X a YouTube pozrelo viac než 4,5 milióna ľudí. To sa podarilo aj napriek výpadkom internetu, porovnateľným s podobnými výpadkami z minulosti, ktoré boli motivované snahou o cenzúru expremiérových vystúpení, uviedlo monitorovacie centrum NetBlocks.



Strana PTI vysvetlila, že Chán poslal prostredníctvom právnikov krátky text svojho prejavu, ktorý bol následne prispôsobený jeho bežnému rétorickému štýlu. Text bol potom nadabovaný do zvukovej podoby pomocou nástroja od spoločnosti ElevenLabs, ktorý dokáže vytvoriť "klon hlasu" z už existujúcich rečových prejavov.



"Drahí Pakistanci, najprv by som chcel pochváliť svoj tím, ktorý má na starosti sociálne siete, za tento historický pokus," povedal hlas podobný hlasu Imrana Chána. "Možno vás všetkých zaujíma, ako sa mi darí vo väzení. Dnes pociťujem veľmi silné odhodlanie získať skutočnú slobodu," dodal.



PTI odvysielala tento prejav vytvorený AI na konci päťhodinového priameho prenosu prejavov priaznivcov strany na Facebooku, sociálnej sieti X a YouTube. Pozadie Chánovho naklonovaného hlasu dopĺňali videozábery z jeho skutočných prejavov. V pravidelných intervaloch sa tam objavovalo aj upozornenie, že expremiérov hlas bol vytvorený umelou inteligenciou na základe Chánových vlastných poznámok.