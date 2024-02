Expremiér Šaríf chce zostaviť novú vládu bez stúpencov Imrana Chána

Islamabad 9. februára (TASR) - Pakistanský expremiér Naváz Šaríf v piatok oznámil, že začne rozhovory s ďalšími stranami, aby sa pokúsil zostaviť novú koaličnú vládu. Chce tak udržať mimo hry nezávislých kandidátov spájaných s bývalým premiérom Imranom Chánom, ktorí zatiaľ tesne vedú v predbežných výsledkoch štvrtkových parlamentných volieb. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.



Šaríf avizoval, že chce rozhovory o vytvorení možnej koalície začať ešte v priebehu piatka. Vedením rokovaní poveril svojho brata Šáhbáza Šarífa, taktiež bývalého predsedu vlády.



Očakávalo sa, že najviac hlasov vo voľbách získa Pakistanská moslimská liga-Naváz (PML-N) vedená Navázom Šarífom, ktorému v decembri 2023 pakistanský najvyšší súd zrušil rozsudok v prípade úplatkárstva a umožnil mu tak kandidovať. Politickí komentátori ho označovali za kandidáta podporovaného armádou, ktorá má v Pakistane silné postavenie.



Naopak najpopulárnejší politik krajiny, bývalý premiér Chán, je vo väzení od augusta minulého roka, pričom od vtedy ho opakovane odsúdili na dlhoročné tresty pre korupciu či morálne pochybenia. Na hlasovacích lístkoch nefigurovalo nielen jeho meno, ale ani názov jeho Pakistanské hnutie pre spravodlivosť (PTI), ktorého členovia kandidovali ako nezávislí.



Sčítanie hlasovacích lístkov však prebieha veľmi pomaly, čo volebná komisia zdôvodňuje problémami s internetom. Prívrženci PTI však komisiu podozrievajú z falšovania hlasov, čo ich podnietilo k sporadickým protestom. Do večera bolo sčítaných približne 80 percent hlasov, pričom kandidáti spájaní s Chánom dosiaľ získali v parlamente najmenej 77 kresiel v porovnaní so 64 kreslami Šarífovej strany.



Za oboma skupinami nasleduje Pakistanská ľudová strana (PPP), ktorú po smrti zavraždenej premiérky Bénazír Bhuttovej vedie jej syn, ktorá má zatiaľ 51 kresiel.



Hoci všetky hlasy ešte nie sú sčítané, Šaríf už oslovil práve PPP a tiež niekoľko ďalších menších etnických a islamských strán, ktoré vyzval, aby sa k nemu pridali a vytvorili spoločne vládu.



"Pozývam všetkých spojencov, nech sa k nám pridajú, aby sme vytiahli Pakistan zo súčasných ekonomických problémov," povedal Šaríf svojim stúpencom v meste Láhaur na východe krajiny.



Na pokojný priebeh štvrtkových volieb dozeralo 650.000 príslušníkov bezpečnostných síl. Napriek tomu došlo deň pred voľbami k dvom atentátom s 28 obeťami na životoch, ku ktorým sa prihlásila skupina Islamský štát (IS). Vo štvrtok zase polícia hlásila celkovo k 51 útokov, pri ktorých zahynulo 12 ľudí vrátane 10 príslušníkov bezpečnostných síl. Najmenej dve ďalšie obete si dosiaľ vyžiadali aj nepokoje, ktoré vypukli po voľbách.



Údajne z bezpečnostných dôvodov v deň volieb v Pakistane nefungoval internet. Okrem pevného pripojenia nebol dostupný ani mobilný internet. Tento výpadok mohol spôsobiť, že časť voličov si nemohla uplatniť svoje hlasovacie právo: boli totiž odkázaní na SMS správy, aby zistili, ktorá volebná miestnosť je im je priradená.