Expremiér Stepašin: Je ťažké predstaviť si spoločnú menu BRICS

Moskva 25. augusta (TASR) - Hovoriť o spoločnej mene združenia BRICS je zatiaľ predčasné a v súčasnosti by bolo vhodné rozšíriť objem platieb v národných menách, vyhlásil v nedeľu bývalý ruský premiér Sergej Stepašin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Je ťažké si predstaviť, že by India a Čína mali spoločnú menu. Sú to príliš veľké krajiny, veľké ekonomiky. Prvým krokom, ktorým by sme sa mali riadiť, je realizácia platieb v národných menách. Je potrebné zabezpečiť hladké fungovanie Eurázijskej banky a banky BRICS a realizovať v nich transakcie," povedal Stepašin.



Organizácia BRICS bola založená v roku 2009. Pred prijatím nových členov v roku 2024 bola zložená z Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky. V januári sa rozšírila o Egypt, Etiópiu, Irán a Spojené arabské emiráty. Čína a Rusko sa snažia prostredníctvom zoskupenia BRICS konkurovať západným ekonomickým a politickým zoskupeniam.