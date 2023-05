Expremiéra Chána zadržali na súde, kde ho mali vypočúvať pre korupciu

Islamabad 9. mája (TASR) — Bývalého pakistanského premiéra Imrana Chána (72) v utorok zadržali na súde v hlavnom meste Islamabad, kam sa dostavil v súvislosti s obvineniami vo viacerých prípadoch korupcie. TASR informuje na základe správ agentúr AP a AFP, ktoré sa odvolávajú na tamojšiu políciu a predstaviteľov z jeho strany.



Člen Chánovho Pakistanského hnutia za spravodlivosť Fawád Čaudrí uviedol, že predstavitelia pakistanského protikorupčného úradu Chána zatkli v budove súdu a odviedli ho do policajného auta. Čaudrí nazval Chánovo zadržanie "únosom". Dodal, že Chán sa nachádza vo väzbe bezpečnostných síl.



Predstavitelia protikorupčného úradu uviedli, že zatykač na Chána bol vydaný minulý týždeň. Išlo o jeden z prípadov korupcie, v ktorom mu nebola udelená možnosť prepustenia na kauciu, ktorá ho by ochránila pred zatknutím.



Po zatknutí Chána vypukla medzi jeho podporovateľmi a políciou potýčka. Podľa Čaudrího utrpeli zranenia niekoľkí Chánovi právni zástupcovia a stúpenci, ako aj policajti. Chánova strana podala okamžite sťažnosť na súd, ktorý si vyžiadal policajnú správu v súvislosti s Chánovým zatknutím.



Chán, ktorý je aktuálne lídrom opozície, prišiel o premiérsky úrad vlani v apríli – po troch rokoch stagnácie ekonomiky, vysokej inflácie a oslabenia miestnej meny –, keď mu parlament vyslovil nedôveru. Chán tvrdil, že jeho zosadenie bolo nezákonné, a žiadal predčasné voľby. Vláda jeho nástupcu Šáhbáza Šarífa však uviedla, že voľby sa budú konať v plánovanom termíne, ktorý pripadá na jeseň tohto roku.



Chán, ktorý je dosiaľ siedmym zadržaným premiérom v Pakistane, je zapletený do série 76 trestných prípadov vrátane terorizmu. Doposiaľ sa vyhýbal zatknutiu a tvrdil, že za právnymi spormi, ktoré sú voči nemu vedené, stojí vláda.