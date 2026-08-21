< sekcia Zahraničie
Expremiéra Pakistanu po vyšetreniach previezli späť do väzenia
Najvyšší súd v utorok nariadil, aby expremiéra vyšetrili v nemocnici pre obavy o jeho zhoršujúci sa zdravotný stav.
Autor TASR
Islamabad 21. augusta (TASR) - Bývalého pakistanského premiéra Imrána Chána v piatok previezli z nemocnice späť do väznice, oznámila vláda. Najvyšší súd v utorok nariadil, aby expremiéra vyšetrili v nemocnici pre obavy o jeho zhoršujúci sa zdravotný stav. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tím kvalifikovaných lekárov vrátane oftalmológa, kardiológa a všeobecného lekára ho podrobne vyšetril a vyhlásil za zdravotne spôsobilého,“ napísal na sieti X pakistanský minister informácií Attaulláh Tarár. Dodal, že po ukončení vyšetrení expremiéra previezli späť do väznice.
Pri lekárskom vyšetrení bola prítomná aj Chánova sestra Uzma, ktorá je lekárkou. Neďaleko nemocnice boli vo štvrtok nasadené stovky policajtov a cesty vedúce ku klinike boli pred Chánovým prevozom uzavreté. Pred nemocnicou sa zhromaždili desiatky podporovateľov 73-ročného bývalého premiéra.
Bývalý predseda vlády už v tomto roku absolvoval očné vyšetrenie, pričom jeho rodina a právnici v tom čase tvrdili, že takmer úplne stratil zrak na pravom oku.
Chán bol premiérom v rokoch 2018 - 2022 a odvolali ho v hlasovaní o vyslovení nedôvery. Od roku 2023 bol vo väzbe na základe viacerých obvinení z korupcie, vrátane krádeže drahých štátnych darov, ktoré získal vo funkcii. Chána a jeho manželku Bušru Bibiovú vlani odsúdili na 17 rokov väzenia.
Expremiér a jeho strana Pakistanské hnutie za spravodlivosť (PTI) trvajú na tom, že obvinenia proti nemu boli politicky motivované. Chánovo zatknutie v máji 2023 vyvolalo masové protesty a viaceré prerástli do násilia a viedli k stovkám zadržaní. Jeho popularita v krajine je však stále vysoká.
„Tím kvalifikovaných lekárov vrátane oftalmológa, kardiológa a všeobecného lekára ho podrobne vyšetril a vyhlásil za zdravotne spôsobilého,“ napísal na sieti X pakistanský minister informácií Attaulláh Tarár. Dodal, že po ukončení vyšetrení expremiéra previezli späť do väznice.
Pri lekárskom vyšetrení bola prítomná aj Chánova sestra Uzma, ktorá je lekárkou. Neďaleko nemocnice boli vo štvrtok nasadené stovky policajtov a cesty vedúce ku klinike boli pred Chánovým prevozom uzavreté. Pred nemocnicou sa zhromaždili desiatky podporovateľov 73-ročného bývalého premiéra.
Bývalý predseda vlády už v tomto roku absolvoval očné vyšetrenie, pričom jeho rodina a právnici v tom čase tvrdili, že takmer úplne stratil zrak na pravom oku.
Chán bol premiérom v rokoch 2018 - 2022 a odvolali ho v hlasovaní o vyslovení nedôvery. Od roku 2023 bol vo väzbe na základe viacerých obvinení z korupcie, vrátane krádeže drahých štátnych darov, ktoré získal vo funkcii. Chána a jeho manželku Bušru Bibiovú vlani odsúdili na 17 rokov väzenia.
Expremiér a jeho strana Pakistanské hnutie za spravodlivosť (PTI) trvajú na tom, že obvinenia proti nemu boli politicky motivované. Chánovo zatknutie v máji 2023 vyvolalo masové protesty a viaceré prerástli do násilia a viedli k stovkám zadržaní. Jeho popularita v krajine je však stále vysoká.