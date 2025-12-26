< sekcia Zahraničie
Expremiéra Razaka odsúdili v korupčnej kauze na 15 rokov väzenia
Súd uznal expremiéra za vinného vo všetkých 25 bodoch obžaloby.
Autor TASR
Kuala Lumpur 26. decembra (TASR) - Malajzijský najvyšší súd v piatok odsúdil za zneužitie právomocí a pranie špinavých peňazí bývalého premiéra Najiba Razaka na ďalších 15 rokov väzenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AP a AFP.
Súd uznal expremiéra za vinného vo všetkých 25 bodoch obžaloby. Podľa sudcu Razak zneužil svoje postavenie vo funkciách premiéra, ministra financií a predsedu poradného výboru štátneho rozvojového fondu 1MDB na spreneveru takmer 2,3 miliardy malajzijských ringgitov (približne 482 miliónov eur).
Expremiéra už v roku 2022 poslali do väzenia na 12 rokov v inom prípade súvisiacom s fondom 1MDB. Vlani súd vyhovel jeho žiadosti a trest mu skrátil na šesť rokov. V novom prípade sudca udelil Razakovi 15 rokov väzenia za každý bod obžaloby, tresty mu však budú plynúť súbežne. Odpykávať si ich začne po skončení trestu z roku 2022.
Razak bol malajzijským premiérom medzi rokmi 2009 a 2018. Fond 1MDB pomáhal založiť s cieľom podporiť hospodársky rozvoj Malajzie. Svoje pochybenie v kauze dlhodobo popiera a tvrdí, že bol zavádzaný svojimi finančnými poradcami.
Súd uznal expremiéra za vinného vo všetkých 25 bodoch obžaloby. Podľa sudcu Razak zneužil svoje postavenie vo funkciách premiéra, ministra financií a predsedu poradného výboru štátneho rozvojového fondu 1MDB na spreneveru takmer 2,3 miliardy malajzijských ringgitov (približne 482 miliónov eur).
Expremiéra už v roku 2022 poslali do väzenia na 12 rokov v inom prípade súvisiacom s fondom 1MDB. Vlani súd vyhovel jeho žiadosti a trest mu skrátil na šesť rokov. V novom prípade sudca udelil Razakovi 15 rokov väzenia za každý bod obžaloby, tresty mu však budú plynúť súbežne. Odpykávať si ich začne po skončení trestu z roku 2022.
Razak bol malajzijským premiérom medzi rokmi 2009 a 2018. Fond 1MDB pomáhal založiť s cieľom podporiť hospodársky rozvoj Malajzie. Svoje pochybenie v kauze dlhodobo popiera a tvrdí, že bol zavádzaný svojimi finančnými poradcami.